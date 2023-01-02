زياد الهاني: ما حصل خلال زيارة رئيس الجمهورية لحي الانطلاقة سيناريو تعيس وبائس ‎‎

وصف الاثنين 2 جانفي، كرونيكور اذاعة اي اف ام زياد الهاني ما حصل خلال زيارة رئيس الجمهورية الي حي الانطلاقة ومعاينته لتوفر المواد الاساسية على غرار الزيت المدعم بالسيناريو التعيس والبائس.واشار الهاني الي انه وبعد زيارة الرئيس الي ذلك المحل هناك من المواطنين من توجه الي نفس المحل ونفس " العطار" وما لقاش الزيت.وجدد الهاني اعتبار ما حصل انه سيناريو تعيس مشيرا الي ان "ڨاجو" الزيت والقوارير كانت نظيفة بشكل مثير للانتباه ...