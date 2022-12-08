جريمة المنيهلة.. القبض على قاتل زوجته في محطة برشلونة

علمت اذاعة موزاييك أن أعوان فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمنيهلة تمكنوا فجر اليوم الخميس من القاء القبض على الزوج المشتبه في تورطه في قتل زوجته مساء أمس الأربعاء بجهة المنيهلة طعنا بسكين، حيث تم ضبطه بمحطة الأرتال ببرشلونة .





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وحسب مصدر قضائي مطلع فان الزوجين يقطنان بجهة سيدي حسين السيجومي وتجمعهما عديد الخلافات التي وصلت الى القضاء حيث حضرا أمس بمحكمة تونس 2 في اطار قضية تتعلق بالنفقة وانتهت الجلسة مساء.وحسب ذات المصدر فان الزوجة توجهت الى المنيهلة لجلب ابنتها التي تركتها منذ الصباح في ضيافة صديقتها وبعد مغادرة منزل الصديقة اعترضها زوجها الذي كان ترصدها في تنقلها الى المنيهلة وسدد لها أربع طعنات بسكين أصابت احداها مكانا قرب الأذن مما أرداها قتيلة على عين المكان ، فيما لاذ الزوج بالفرار.وقد أذن قاضي التحقيق المتعهد بالملف لأعوان فرقة الأبحاث والتفتيش بالمنيهلة بالاحتفاظ بالزوج الذي أنكر نية قتل زوجته معترفا في ذات الوقت بانه هو الذي اعتدى عليها بواسطة السكين .