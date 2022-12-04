برهان بسيس و زياد الهاني يثيران قضية العقيد القلمامي


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 12:38 قراءة: 0 د, 47 ث
      
في برنامجه الصباحي على راديو ifm استضاف الاعلامي برهان بسيس صحبة زياد الهاني العقيد لطفي القلمامي و طرحا معه فحوى الرسالة التي توجه بها الى رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر جريدة الصباح . و قد اكد القلمامي انه التقى باغلب وزراء الداخلية و ذكر انه طلب من احدهم وهو ابن دورته ان يستقيل إذا كان عاجزا عن انصافه و تطبيق حكم القضاء .. و قال انه التقى ايضا بوزير الداخلية الحالي توفيق شرف الدين في ظروف مختلفة (زمن حكومة المشيشي) وهو يطلب اليوم لقاء رئيس الجمهورية باعتباره رجل قانون للنظر في وضعيته خاصة موضوع جراية التقاعد التي لم يتحصل عليها بعد ان صار يشتغل في القطاع الخاص لأن الأمر يتعلق بتأمين ظروف العيش الكريم لعائلته .
و اضاف العقيد القلمامي أنه خدم الدولة باخلاص و يريد ان تنصفه و لا تتنكر له .



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