حاتم المليكي: تونس دولة مريضة ومتخلفة تبحث عن رؤية وإدارة وقيادة لإنقاذها

قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" ان تونس أصبحت دولة مريضة ودولة متخلفة تبحث عن رؤية وإدارة وقيادة لإنقاذها.

وأضاف المليكي " من ابرز سمات الدول المتخلفة ان منظوماتها بالية بينما توجد فيها نجاحات فردية مضيفا " عكس الدول المتقدمة التي فيها منظومات متقدمة رغم بعض الهنات".





وتابع حاتم المليكي " هنالك 3 أشياء تجعل الدول متخلفة غياب الكفاءة لدى القيادة وإدارة مكبلة وغياب القدرة على التنفيذ".



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وتابع حاتم المليكي " هنالك 3 أشياء تجعل الدول متخلفة غياب الكفاءة لدى القيادة وإدارة مكبلة وغياب القدرة على التنفيذ".