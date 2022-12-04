حاتم المليكي: تونس دولة مريضة ومتخلفة تبحث عن رؤية وإدارة وقيادة لإنقاذها


Publié le Dimanche 04 Decembre 2022 - 09:05 قراءة: 0 د, 30 ث
      
قال النائب السابق حاتم المليكي في حوار عبر أمواج إذاعة " شمس اف ام" ان تونس أصبحت دولة مريضة ودولة متخلفة تبحث عن رؤية وإدارة وقيادة لإنقاذها.
وأضاف المليكي " من ابرز سمات الدول المتخلفة ان منظوماتها بالية بينما توجد فيها نجاحات فردية مضيفا " عكس الدول المتقدمة التي فيها منظومات متقدمة رغم بعض الهنات".

وتابع حاتم المليكي " هنالك 3 أشياء تجعل الدول متخلفة غياب الكفاءة لدى القيادة وإدارة مكبلة وغياب القدرة على التنفيذ".

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