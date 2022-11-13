خليفة الشيباني للمرايحي " ما هو وزنك شعبيا لتكون بديلا عن الرئيس" والاخير يرد " تونس ولادة"


Publié le Dimanche 13 Novembre 2022 - 18:49 قراءة: 0 د, 30 ث
      
دخل خليفة الشيباني في مشادة كلامية مع الأمين العام للاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي بسبب انتقاد سياسات الرئيس قيس سعيد.
وسأل الشيباني المرايحي عن الجهة التي يمكن ان تخلف الرئيس قيس سعيد على راس الدولة فاجاب لطفي المرايحي ان هنالك العديد من القيادات السياسية يمكن ان تكون بديلا بما فيهم شخصي.

واضاف خليفة الشيباني موجها كلامه للمرايحي " ما هو وزنك شعبيا لتكون بديلا عن الرئيس وتقنع التونسيين بمشروعك".
وقد رد المرايحي ان مشروعه مهما كان سيئا لن يكون اسوا من مشروع الرئيس قيس سعيد مضيفا " في النهاية تونس ولادة".
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