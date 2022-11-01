فوز سبالينكا على انس جابر في افتتاح البطولة الختامية للتنس للسيدات

انتصرت أرينا سبالينكا على أُنس جابر المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-6 و7-6 و7-5 في البطولة الختامية لموسم تنس السيدات في فورت وورث في تكساس الليلة الماضية

وبدت سبالينكا المصنفة السابعة عالميا في طريقها لخسارة أول مباراة بعد تأخرها 4-2 في المجموعة الحاسمة لكنها انتفضت لتحسم المواجهة في ساعتين ونصف الساعة.



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وقالت سبالينكا "بطريقة ما حققت معجزة أخرى اليوم، وفزت بهذه المباراة".وسيطر الذهول على أُنس جابر ، التي خسرت في نهائي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة هذا العام، بعدما كانت على بعد نقطتين من الفوز عند تقدمها 5-3 في الشوط الفاصل في المجموعة الثانية، ونقطة بعد تفوقها 5-2 في المجموعة الثالثة.، وفي المواجهة الأخرى، تغلبت ماريا ساكاري على جيسيكا بيجولا لتثأر لهزيمتها أمام منافستها الأمريكية في نهائي بطولة وادي الحجارة قبل ثمانية أيام.وكان فوز ساكاري على بيجولا المصنفة الثالثة عالميا بنتيجة 7-6 و7-6 هو الأول لها على واحدة من أول خمس مصنفات على العالم هذا العام.وكانت ساكاري، التي بلغت الدور قبل النهائي في نسخة العام الماضي، أفضل كثيرا عن المباراة الماضية أمام بيجولا.واستمرت المجموعة الأولى 71 دقيقة، وهو أكثر بدقيقة واحدة عن مواجهتهما بالكامل في نهائي وادي الحجارة، وحسمتها ساكاري بضربة أمامية من الفرصة الثالثة في الشوط الفاصل.وتقدمت اللاعبة اليونانية 3-صفر في المجموعة الثانية قبل أن تنتفض بيجولا حيث أنقذت فرصتين للفوز بالمباراة وحافظت على إرسالها لتمتد المواجهة إلى الشوط الفاصل.لكن بيجولا لم تستطع التفوق على منافستها التي حسمت المباراة.وقالت ساكاري المصنفة الخامسة عالميا "مواجهة جيسيكا ليست سهلة، إنها لاعبة رائعة ومفعمة بالثقة في الوقت الحالي، كنت أعلم أنها ستكون مباراة صعبة للغاية لكني كافحت ووثقت بخطتي".وتضم البطولة الختامية ثماني لاعبات يلعبن في مجموعتين على أن تتأهل الأولى والثانية من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي.وتلعب إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا في المجموعة الأخرى بجانب كوكو جوف وكارولين جارسيا وداريا كاساتكينا.