رياض جراد يؤكد وقوف رفيق عبد السلام وراء صفحات تعمل على اثارة الفتنة في البلاد، والأخير يتّهم "صبيّ التاسعة" بالكذب والافتراء

نشر الجمعة 21 أكتوبر، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام تدوينة انتقد فيها الاتهامات التي وجهها له كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد.

وفال رفيق عبد السلام "صبي التاسعة ينصب لي محاكمة على الهواء مباشرة بناء على أكاذيب وتخرصات. أتشرف اليوم وغدا بمعارضة قيس سعيد ومقاومة انقلابه الغادر وتخريبه للبلاد وتفقيره للعباد ، ولا أعمل في شبكات سرية ولا علنية وكل رأس مالي هو قلمي وما يعتمل في ضميري. دوري لا يزيد عن التعبير عن مواقفي والمجاهرة برأيي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وما زاد عن ذلك فهي أكاذيب وافتراءات".







وتابع قائلا "ما يواجهه قيس سعيد من حركات احتجاج في بعض المدن والأحياء هو نتيجة فشله في إدارة الحكم ودفعه البلاد نحو الافلاس وليس صنيعة المؤامرات والمتآمرين".

..



.



يذكر أن جراد اتهم عبد السلام بأنه "العقل المدبّر" لصفحات فايسبوك يتم ادارتها من الخارج واساسا من تركيا تعمل على التحريض والتجييش واثارة الفتنة في البلاد.



.. ...









وتابع قائلا "ما يواجهه قيس سعيد من حركات احتجاج في بعض المدن والأحياء هو نتيجة فشله في إدارة الحكم ودفعه البلاد نحو الافلاس وليس صنيعة المؤامرات والمتآمرين".يذكر أن جراد اتهم عبد السلام بأنه "العقل المدبّر" لصفحات فايسبوك يتم ادارتها من الخارج واساسا من تركيا تعمل على التحريض والتجييش واثارة الفتنة في البلاد.