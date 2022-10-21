رياض جراد يؤكد وقوف رفيق عبد السلام وراء صفحات تعمل على اثارة الفتنة في البلاد، والأخير يتّهم "صبيّ التاسعة" بالكذب والافتراء


Publié le Vendredi 21 Octobre 2022 - 16:30 قراءة: 0 د, 46 ث
      
نشر الجمعة 21 أكتوبر، القيادي بحركة النهضة رفيق عبد السلام تدوينة انتقد فيها الاتهامات التي وجهها له كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد.
وفال رفيق عبد السلام "صبي التاسعة ينصب لي محاكمة على الهواء مباشرة بناء على أكاذيب وتخرصات. أتشرف اليوم وغدا بمعارضة قيس سعيد ومقاومة انقلابه الغادر وتخريبه للبلاد وتفقيره للعباد ، ولا أعمل في شبكات سرية ولا علنية وكل رأس مالي هو قلمي وما يعتمل في ضميري. دوري لا يزيد عن التعبير عن مواقفي والمجاهرة برأيي في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وما زاد عن ذلك فهي أكاذيب وافتراءات".


وتابع قائلا "ما يواجهه قيس سعيد من حركات احتجاج في بعض المدن والأحياء هو نتيجة فشله في إدارة الحكم ودفعه البلاد نحو الافلاس وليس صنيعة المؤامرات والمتآمرين".
..

.


يذكر أن جراد اتهم عبد السلام بأنه "العقل المدبّر" لصفحات فايسبوك يتم ادارتها من الخارج واساسا من تركيا تعمل على التحريض والتجييش واثارة الفتنة في البلاد.

..
...





Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 255182

Tresor  (Tunisia)  |Vendredi 21 Octobre 2022 à 17h 13m |           
هو ما ختارش اللقب متاعو بوشلاكة . آما إنت اخترت أنّك تكون شلاكة . ولذلك إنّجمو توّه نبرحولو الدكتور رفيق بوجراد

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 21 Octobre 2022 à 16h 44m |           
طبيعة الجراد عندما ينزل بأراض وزروع خضراء لا يتركها إلاّ جرداء. ديما يفسّد



En continu...

Toutes les news...
الجمعة 21 أكتوبر 2022 | 25 ربيع الأول 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:04 17:37 15:10 12:11 06:32 05:06
Babnet
26°
 Babnet29° Babnet % 57 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-1931°-1931°-1932°-2031°-21
  • Avoirs en devises
    22842,0

  • (20 oct )
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,25325 DT        1$ =3,29066 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 oct )   1680,0 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   