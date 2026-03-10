Babnet   Latest update 07:10 Tunis

ترمب يتحدث عن حرب قصيرة الأمد وقصف متزامن من طهران ولبنان على إسرائيل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69a44ee3b86c38.02630612_hjignlfmkpqoe.jpg>
Bookmark article    Publié le Mardi 10 Mars 2026 - 06:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الـ11، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ الحرب ستكون "رحلة قصيرة الأمد"، مشددا في الوقت نفسه على أن الانتصار على طهران لم يتحقق بعد "بشكل كاف"، وأضاف أن البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر.

بدوره، قال الحرس الثوري الإيراني إن ادعاءات ترمب بالقضاء على قوة إيران كاذبة وترمي للتهرب من ضغط الحرب، مضيفا "يدنا مفتوحة لتوسيع نطاق الحرب، ونحن من سيحدد نهايتها".


وأعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة الـ33 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف داخل إسرائيل، وأخرى قال إنها "أمريكية" في عدد من دول المنطقة. كما أعلن مواصلة هجماته على مواقع في الخليج.


وفي إيران، واصلت كل من إسرائيل وأمريكا شن هجماتهما الجوية على أهداف عدة داخل البلاد.

وفي تل أبيب، أعلنت القناة الـ12 أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل جرى بشكل متزامن من إيران وحزب الله.

وعلى الجبهة اللبنانية، استهدف حزب الله الجليل الأعلى بالمسيرات، في حين ناشدت وزارة الصحة المراجع الدولية وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على فرق الإنقاذ والإسعاف.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325101

babnet
.

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 10 مارس 2026 | 20 رمضان 1447
الحسوم
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:50
18:24
15:48
12:37
06:38
05:12
الحسوم
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet19°
12° Babnet
الــرياح:
0 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-12
20°-10
20°-10
18°-10
20°-8
  • Avoirs en devises 25238,6
  • (09/03)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,38626 DT
  • (09/03)
  • 1 $ = 2,92801 DT
  • Solde Compte du Trésor     (06/03)     1120,3 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (06/03)   27905 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:10 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>