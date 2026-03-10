ترمب يتحدث عن حرب قصيرة الأمد وقصف متزامن من طهران ولبنان على إسرائيل

دخلت الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران يومها الـ11، في حين أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنّ الحرب ستكون "رحلة قصيرة الأمد"، مشددا في الوقت نفسه على أن الانتصار على طهران لم يتحقق بعد "بشكل كاف"، وأضاف أن البحرية الإيرانية انتهت وكل سفنها تقريبا في قاع البحر.بدوره، قال الحرس الثوري الإيراني إن ادعاءات ترمب بالقضاء على قوة إيران كاذبة وترمي للتهرب من ضغط الحرب، مضيفا "يدنا مفتوحة لتوسيع نطاق الحرب، ونحن من سيحدد نهايتها".وأعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة الـ33 من عملية "الوعد الصادق 4" ضد أهداف داخل إسرائيل، وأخرى قال إنها "أمريكية" في عدد من دول المنطقة. كما أعلن مواصلة هجماته على مواقع في الخليج.وفي إيران، واصلت كل من إسرائيل وأمريكا شن هجماتهما الجوية على أهداف عدة داخل البلاد.وفي تل أبيب، أعلنت القناة الـ12 أن إطلاق الصواريخ على إسرائيل جرى بشكل متزامن من إيران وحزب الله.وعلى الجبهة اللبنانية، استهدف حزب الله الجليل الأعلى بالمسيرات، في حين ناشدت وزارة الصحة المراجع الدولية وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على فرق الإنقاذ والإسعاف.