فاتن الفازع: في كل كتاب ستوجد صفحة تتحدث عن الجنس " باش نوترلهم اعصابهم"

قالت الكاتبة فاتن الفازع أنها ستواصل كتاباتها المستفزة مضيفة " في كل كتاب ستوجد صفحة تتحدث عن الجنس " باش نوترلهم اعصابهم".

وأضافت في حوار عبر أمواج اذاعة شمس اف ام " ما يزعجني هو حديث بعض الكتاب والمثقفين عني بطريقة سلبية".



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فاتن الفازع أول امرأة تكتب رواية باللهجة التونسية

وتابعت " لقد اخترت استراتيجية وانا حرة ككاتبة في طرح كل المواضيع بما فيها مواضيع الجنس.‎‎وفاتن الفازع هي ابنة الكاتب والسيناريست الطاهر الفازع، وبعد الزواج والطلاق العصيبين، بدأت فاتن الفازع الكتابة على الفيس بوك في عام 2013 فسارعت إلى جمع المتابعين الذين استمتعوا بكتابتها وشجعوها. ثم بدأت بكتابة السيناريو، ولكن كتاباتها انقطعت عندما هاجرت إلى ألمانيا. وبعد وفاة جدتها، التي ربتها، بدأت فاتن الفازع في كتابة روايتها الأولى، وهي أسرار عائلية، كوسيلة للتعامل مع حزنها وربطها بجدتها.فاجأ هذا النجاح الكاتبة: فهي تروي أنها لم تخطط للكتابة أبدًا، ولم تكن في المدرسة استثنائية في هذا الموضوع. كانت تتوقع أن «تبيع 300 نسخة وتنتهي من ذلك».كانت رواياتها التالية ناجحة أيضًا: اعتبارًا من ماي 2020، باعت ما مجموعه 30000 كتاب، وبيعت أحدث رواياتها التي بلغت 5000 نسخة أقل من شهر.