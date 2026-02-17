وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة

أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني يوم الاثنين بمقر الوزارة على اجتماع خصّص لبحث آفاق الطب النووي في تونس و تطويره.ووفق بلاغ نشر مساء يوم الاثنين تم خلال الاجتماع التأكيد على جملة من القرارات الهامة، أبرزها تحديث الخارطة الصحية للطب النووي في القطاعين العام والخاص، وتوسيع استعمال أجهزة PET-SCAN .ومن القرارات التي تم اتخاذها تجهيز مؤسسات الصحّة العموميّة بجهاز TEP-IRM لتحقيق نقلة نوعية في دقة التصوير الطبي ودعم البحث العلمي، خاصة في طب الأعصاب والأورام.وتقرر ايضا تزويد المراكز الصحية بالمركّب الإشعاعي F18-PSMA . وحسب البلاغ الاعلامي تندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحديث المنظومة العلاجية الوطنية، واعتماد الابتكار والرقمنة لتحسين جودة الخدمات الصحية.