وزارة الصحّة : تطوير الطبّ النووي بأحدث التّقنيات المتقدّمة
أشرف وزير الصحّة مصطفى الفرجاني يوم الاثنين بمقر الوزارة على اجتماع خصّص لبحث آفاق الطب النووي في تونس و تطويره.
ووفق بلاغ نشر مساء يوم الاثنين تم خلال الاجتماع التأكيد على جملة من القرارات الهامة، أبرزها تحديث الخارطة الصحية للطب النووي في القطاعين العام والخاص، وتوسيع استعمال أجهزة PET-SCAN .
ومن القرارات التي تم اتخاذها تجهيز مؤسسات الصحّة العموميّة بجهاز TEP-IRM لتحقيق نقلة نوعية في دقة التصوير الطبي ودعم البحث العلمي، خاصة في طب الأعصاب والأورام.
وتقرر ايضا تزويد المراكز الصحية بالمركّب الإشعاعي F18-PSMA . وحسب البلاغ الاعلامي تندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية وزارة الصحة لتحديث المنظومة العلاجية الوطنية، واعتماد الابتكار والرقمنة لتحسين جودة الخدمات الصحية.
