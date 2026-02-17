الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية

سفرة تونس – مرسيليا – تونس (من 17 إلى 19 فيفري 2026)



سفرة تونس – جنوة – تونس (من 20 إلى 22 فيفري 2026)



أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن إدخال تعديل على برمجة السفينةخلال رحلتيها المبرمجتين بين 17 و22 فيفري 2026، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط.وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن البرمجة الجديدة ستكون على النحو التالي:* الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الأربعاء 18 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا، عوضا عن الثلاثاء 17 فيفري على الساعة العاشرة صباحا.* الوصول إلى ميناء مرسيليا: يوم الخميس 19 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحا، عوضا عن الأربعاء 18 فيفري على الساعة منتصف النهار.* الانطلاق من ميناء مرسيليا: يوم الخميس 19 فيفري 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، عوضا عن الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال.* الوصول إلى ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار، عوضا عن الخميس 19 فيفري على الساعة الخامسة مساء.* الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، عوضا عن الساعة العاشرة صباحا.* الوصول إلى ميناء جنوة: يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، عوضا عن الساعة الحادية عشرة صباحا.* الانطلاق من ميناء جنوة: يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة السابعة مساء، عوضا عن الساعة الثالثة بعد الزوال.* الوصول إلى ميناء حلق الوادي: يوم الأحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثامنة ليلا، عوضا عن الساعة الخامسة مساء.ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة المستجدات، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من الإرشادات عبر الاتصال على الرقمين التاليين:7134606171322802