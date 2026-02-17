Babnet   Latest update 11:05 Tunis

الشركة التونسية للملاحة تعدل برمجة السفينة "قرطاج" بسبب سوء الاحوال الجوية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5b8d13edd29405.72288423_jokhelnqipmfg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 17 Février 2026 - 10:03 قراءة: 1 د, 19 ث
      
أعلنت الشركة التونسية للملاحة عن إدخال تعديل على برمجة السفينة “قرطاج” خلال رحلتيها المبرمجتين بين 17 و22 فيفري 2026، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية التي يشهدها البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها، أن البرمجة الجديدة ستكون على النحو التالي:


سفرة تونس – مرسيليا – تونس (من 17 إلى 19 فيفري 2026)

* الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الأربعاء 18 فيفري 2026 على الساعة التاسعة صباحا، عوضا عن الثلاثاء 17 فيفري على الساعة العاشرة صباحا.

* الوصول إلى ميناء مرسيليا: يوم الخميس 19 فيفري 2026 على الساعة الثامنة صباحا، عوضا عن الأربعاء 18 فيفري على الساعة منتصف النهار.
* الانطلاق من ميناء مرسيليا: يوم الخميس 19 فيفري 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحا، عوضا عن الأربعاء على الساعة الرابعة بعد الزوال.
* الوصول إلى ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة منتصف النهار، عوضا عن الخميس 19 فيفري على الساعة الخامسة مساء.

سفرة تونس – جنوة – تونس (من 20 إلى 22 فيفري 2026)

* الانطلاق من ميناء حلق الوادي: يوم الجمعة 20 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، عوضا عن الساعة العاشرة صباحا.
* الوصول إلى ميناء جنوة: يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة الثالثة بعد الزوال، عوضا عن الساعة الحادية عشرة صباحا.
* الانطلاق من ميناء جنوة: يوم السبت 21 فيفري 2026 على الساعة السابعة مساء، عوضا عن الساعة الثالثة بعد الزوال.
* الوصول إلى ميناء حلق الوادي: يوم الأحد 22 فيفري 2026 على الساعة الثامنة ليلا، عوضا عن الساعة الخامسة مساء.

ودعت الشركة المسافرين إلى متابعة المستجدات، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على مزيد من الإرشادات عبر الاتصال على الرقمين التاليين:
71346061
71322802
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323800

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 17 فيفري 2026 | 29 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:30
18:04
15:35
12:40
07:05
05:39
الرطــوبة:
% 67
Babnet
Babnet16°
15° Babnet
الــرياح:
8.23 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
16°-12
20°-8
20°-11
16°-11
16°-9
  • Avoirs en devises 25246,2
  • (16/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38492 DT
  • (16/02)
  • 1 $ = 2,86875 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/02)     960,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/02)   27430 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>