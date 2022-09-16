محمد الهنتاتي : اتواصل مع رئيس الجمهورية يوميا... وطلبت منه اقالة وزير الداخلية

قال محمد الهنتاتي انه يتواصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوميا عبر وسائل مختلفة كما انه يتصل بي كذلك للحديث عن كثير من المواضيع.

وأضاف في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" رقم الرئيس قيس سعيد الشخصي عندي ونتواصل مع بعضنا البعض".





وتابع محمد الهنتاتي " على مؤسسة الرئاسة ان تصدر بيانا للكشف عن تلك الاتصالات مضيفا " انا شخصيا من عملت على إيصال سعيد لمنصب الرئاسة".

وقال الهنتاتي " الرئيس يعلم جيدا اني قلبت الطاولة على الخونة والعمل من اجل وصول سعيد للرئاسة".

واكد الهنتاتي انه طلب من رئيس الجمهورية في احدى الاتصالات بضرورة اقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين في خضم الصراع مع النقابات الامنية.

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من جانب اخر قال الهنتاتي انه سيترشح لرئاسة البرلمان في تونس.







وتابع محمد الهنتاتي " على مؤسسة الرئاسة ان تصدر بيانا للكشف عن تلك الاتصالات مضيفا " انا شخصيا من عملت على إيصال سعيد لمنصب الرئاسة".وقال الهنتاتي " الرئيس يعلم جيدا اني قلبت الطاولة على الخونة والعمل من اجل وصول سعيد للرئاسة".واكد الهنتاتي انه طلب من رئيس الجمهورية في احدى الاتصالات بضرورة اقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين في خضم الصراع مع النقابات الامنية.من جانب اخر قال الهنتاتي انه سيترشح لرئاسة البرلمان في تونس.