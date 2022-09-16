محمد الهنتاتي : اتواصل مع رئيس الجمهورية يوميا... وطلبت منه اقالة وزير الداخلية


Publié le Vendredi 16 Septembre 2022 - 11:46 قراءة: 0 د, 38 ث
      
قال محمد الهنتاتي انه يتواصل مع رئيس الجمهورية قيس سعيد يوميا عبر وسائل مختلفة كما انه يتصل بي كذلك للحديث عن كثير من المواضيع.
وأضاف في حوار عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" رقم الرئيس قيس سعيد الشخصي عندي ونتواصل مع بعضنا البعض".

وتابع محمد الهنتاتي " على مؤسسة الرئاسة ان تصدر بيانا للكشف عن تلك الاتصالات مضيفا " انا شخصيا من عملت على إيصال سعيد لمنصب الرئاسة".
وقال الهنتاتي " الرئيس يعلم جيدا اني قلبت الطاولة على الخونة والعمل من اجل وصول سعيد للرئاسة".
واكد الهنتاتي انه طلب من رئيس الجمهورية في احدى الاتصالات بضرورة اقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين في خضم الصراع مع النقابات الامنية.
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من جانب اخر قال الهنتاتي انه سيترشح لرئاسة البرلمان في تونس.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 253059

Hechmi  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2022 à 12h 20m |           
اعملو ليه تحليل ظاهر شارب حاجة

Mongi  (Tunisia)  |Vendredi 16 Septembre 2022 à 12h 16m |           
البحث عن الإثارة buzz.
لا خير في الهنتاتي ولا خير في الإعلام إلّي يحكي عليه



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