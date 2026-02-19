Babnet   Latest update 10:40 Tunis

دراسة تقدم مشروع ارساء شبكة تبريد وتسخين بالهضبة الصحية بباب سعدون

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6996d5bb92bcd5.21742167_phqnjlikofmge.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026
      
شكل موضوع تقدم مشروع إرساء شبكة تبريد وتسخين بالهضبة الصحية بباب سعدون، محور اجتماعين للجنة قيادة المشروع، بمقر وكالة التحكم في الطاقة ووزارة الصحة لعرض مختلف مكوّنات المشروع وتقدّم إنجاز دراساته.

ويُموَّل هذا المشروع من قبل البنك الإفريقي للتنمية في إطار هبة، ويشمل 17 منشأة تحت إشراف وزارة الصحة، من بينها 8 مؤسسات استشفائية كبرى.


وقد تم اختيار الهضبة الصحية بباب سعدون كأول منطقة في تونس يُنجز فيها مثل هذا المشروع، استنادًا إلى نتائج دراسات الإمكانات والدراسات الأولية المنجزة خلال سنتي 2023 و2024، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ووزارة البيئة الإيطالية، وبالتعاون مع المعهد التقني العالي بميلانو.


وأفادت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في بلاغ لها، أن لجنة قيادة المشروع اجتمعت بحضور ممثلي البنك الإفريقي للتنمية والهياكل الوطنية وعدد من إطارات الوكالة لدراسة تقدم الدارسات الخاصة بالمشروع وإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية لإرساء شبكة تبريد وتسخين بالهضبة الصحية بباب سعدون

وأشرف على افتتاح الاجتماع نافع البكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكّم في الطّاقة، و جلال شبشوب المسؤول الرئيسي عن الاستثمارات بإدارة الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بالبنك الإفريقي للتنمية، إلى جانب مونوچيت بال رئيس قسم النجاعة الطاقية.

وفي كلمته الافتتاحية أكّد نافع البكاري، أن هذا المشروع يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي، ويهدف إلى إرساء نموذج مبتكر ومستدام للتبريد والتسخين بالمؤسسات الصحية، بما يساهم في تحسين النجاعة الطاقية، والحد من الانبعاثات، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية.

وتضمّن برنامج الاجتماع عرضًا حول واقع النجاعة الطاقية في قطاع المباني، إلى جانب تقديم مفصّل لمكوّنات المشروع وأهدافه ومراحله، قدّمه كل من عبد القادر البكوش، رئيس المشروع والسيد عبد الرحمان محفوظي، منسّق المشروع.

وانتظم أيضا، بمقر وزارة الصحة، اجتماع عمل ثان، خُصّص لعرض مختلف مكوّنات المشروع وتقدّم إنجاز دراساته الفنية والاقتصادية والبيئية.

وأشرف على الاجتماع المبروك عون الله، رئيس ديوان وزير الصحة، و نافع البكاري، المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بحضور عدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة والوكالة.
