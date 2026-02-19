كاس تونس - قرعة الدور السادس عشر يوم 27 فيفري الجاري

أعلنتأن عملية سحب قرعة الدور السادس عشر لمسابقةستُجرى يوم الجمعة 27 فيفري الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بمقر الجامعة.وأوضح البلاغ أن مباريات هذا الدور ستقام أيامالنادي الإفريقي – الترجي الرياضي – الملعب التونسي – النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي – شبيبة العمران – مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي – شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي – مستقبل قابس – مستقبل سليمان – تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي – كوكب عقارب – هلال مساكن – بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف – مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي – جندوبة الرياضية – النادي القربي – ملعب مرناق – مشعل الساحلين – سهم قصر قفصة – واحة قبلي – وداد الحامة – اتحاد أجيم جربة.