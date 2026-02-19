كاس تونس - قرعة الدور السادس عشر يوم 27 فيفري الجاري
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن عملية سحب قرعة الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس ستُجرى يوم الجمعة 27 فيفري الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بمقر الجامعة.
وأوضح البلاغ أن مباريات هذا الدور ستقام أيام 20 و21 و22 مارس المقبل.
وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور السادس عشر:
النادي الإفريقي – الترجي الرياضي – الملعب التونسي – النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي – شبيبة العمران – مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي – شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي – مستقبل قابس – مستقبل سليمان – تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي – كوكب عقارب – هلال مساكن – بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف – مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي – جندوبة الرياضية – النادي القربي – ملعب مرناق – مشعل الساحلين – سهم قصر قفصة – واحة قبلي – وداد الحامة – اتحاد أجيم جربة.
وأوضح البلاغ أن مباريات هذا الدور ستقام أيام 20 و21 و22 مارس المقبل.
وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور السادس عشر:
النادي الإفريقي – الترجي الرياضي – الملعب التونسي – النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي – شبيبة العمران – مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي – شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي – مستقبل قابس – مستقبل سليمان – تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي – كوكب عقارب – هلال مساكن – بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف – مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي – جندوبة الرياضية – النادي القربي – ملعب مرناق – مشعل الساحلين – سهم قصر قفصة – واحة قبلي – وداد الحامة – اتحاد أجيم جربة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 323936