كاس تونس - قرعة الدور السادس عشر يوم 27 فيفري الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/679f934b8e19a8.51957913_ipkljegfhmoqn.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 12:27
      
أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم أن عملية سحب قرعة الدور السادس عشر لمسابقة كأس تونس ستُجرى يوم الجمعة 27 فيفري الجاري على الساعة الثانية بعد الظهر (14:00) بمقر الجامعة.

وأوضح البلاغ أن مباريات هذا الدور ستقام أيام 20 و21 و22 مارس المقبل.


وفي ما يلي قائمة الأندية المتأهلة إلى الدور السادس عشر:


النادي الإفريقي – الترجي الرياضي – الملعب التونسي – النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري – النجم الساحلي – الترجي الجرجيسي – نجم المتلوي – شبيبة العمران – مستقبل المرسى – اتحاد بن قردان – النادي البنزرتي – شبيبة القيروان – الأولمبي الباجي – مستقبل قابس – مستقبل سليمان – تقدم ساقية الداير – الملعب القابسي – كوكب عقارب – هلال مساكن – بعث بوحجلة – اتحاد قصور الساف – مكارم المهدية – سكك الحديد الصفاقسي – جندوبة الرياضية – النادي القربي – ملعب مرناق – مشعل الساحلين – سهم قصر قفصة – واحة قبلي – وداد الحامة – اتحاد أجيم جربة.
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
