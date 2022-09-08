بداية من اليوم: توقف إنتاج الياغورت والبسكويت والمشروبات الغازية والعصائر

أفاد كاتب عام الفرع الجامعي للسياحة والتجارة والصناعات الغذائية ببن عروس سهيل بوخريص بأنه بداية من يوم اليوم الخميس سيتوقف إنتاج الياغورت والبسكويت والمشروبات الغازية والعصائر بسبب نقص مادة السكر مؤكدا أن الأزمة في كامل ولايات الجمهورية .





وأضاف المصدر ذاته في تصريح لبرنامج في 60 دقيقة على ديوان أف أم يوم الأربعاء أن كمية السكر التي من المنتظر أن يتم توريدها من الجزائر لم تصل بعد إلى تونس داعيا الدولة ووزارة الاشراف إلى التدخل في أقرب الآجال ومشيرا إلى أنه سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية بن عروس صباح يوم الجمعة القادم في حال لم يتم تزويد المصانع بالكميات اللازمة من مادة السكر .