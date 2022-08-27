حي هلال : محاصرة اكبر مروج مخدرات

تمكن ليلة أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي وأعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال بعد اجراء مداهمة ناجحة باحد المنازل بحي هلال من محاصرة وايقاف مروج مخدرات وحجز كميات هامة من صفائح الزطلة وكميات هام من قطع المخدر في لفافات من الألومنيوم، و اقراص مخدرة , ميزان، وآلات قص(لام)، وهواتف جوالة ولفافة كبيرة من الاليمنيوم تم حجزهم.







واعترف المتهم بتخصصه في ترويج المخدرات للشبان وبالوسط المدرسي ...



وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم ولا تزال الابحاث متواصلة مع المتهم.







واعترف المتهم بتخصصه في ترويج المخدرات للشبان وبالوسط المدرسي ...وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم ولا تزال الابحاث متواصلة مع المتهم.