حي هلال : محاصرة اكبر مروج مخدرات


Publié le Samedi 27 Août 2022 - 15:24 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تمكن ليلة أمس أعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي وأعوان مركز الأمن الوطني بحي هلال بعد اجراء مداهمة ناجحة باحد المنازل بحي هلال من محاصرة وايقاف مروج مخدرات وحجز كميات هامة من صفائح الزطلة وكميات هام من قطع المخدر في لفافات من الألومنيوم، و اقراص مخدرة , ميزان، وآلات قص(لام)، وهواتف جوالة ولفافة كبيرة من الاليمنيوم تم حجزهم.


واعترف المتهم بتخصصه في ترويج المخدرات للشبان وبالوسط المدرسي ...

وقد تم الاحتفاظ بالمظنون فيهم ولا تزال الابحاث متواصلة مع المتهم.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 252014



En continu...

Toutes les news...
السبت 27 أوت 2022 | 29 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:28 18:57 16:02 12:28 05:46 04:14
Babnet
33°
 Babnet33° Babnet % 46 :الرطــوبة
تونــس Babnet25°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2534°-2634°-2633°-2636°-27
  • Avoirs en devises
    23630,9

  • (26 aout)
  • Jours d'importation
    115
  •              1 € = 3,20193 DT        1$ =3,20666 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 aout)   611,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   