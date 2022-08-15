تفكيك شبكة دولية لتجارة المخدرات وحجز 14 كلغ كوكايين كان بصدد الدخول عبر أحد الموانئ

تمكن أعوان الفرق المختصة التابعة لجهاز مكافحة المخدرات بالقرجاني واعوان الديوانة بجرجيس من تفكيك أخطر شبكة دولية تنشط في مجال تهريب مخدر الكوكايين وحجز شحنة كانت بصدد تمريرها عبر ميناء جرجيس.
وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها كان على اثر ورود معلومات مؤكدة حول محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين عبر احد الموانىء الوطنية قادمة من بلد اروبي و عليه تجندت كل الفرق المختصة التابعة لجهاز مكافحة المخدرات بالقرجاني على الصعيد المركزي و وحدة الفرق الجهوية لمكافحة المخدرات ، وفي يوم 11 أوت و على رحلة مرسيليا جرجيس تمكنت الديوانة التونسية من ضبط سيارة اجنبية يقودها تونسي اتضح وجود كمية هامة من مخدر الكوكايين 14,5كلغ ، و بناءا عليه تعهدت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين بمباشرة الأبحاث العدلية و تم استنطاق ذي الشبهة الذي اعترف انه على موعد بجهة صفاقس مع شخص سيتسلم منه السيارة و بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس و مدها باوصاف المعني تم نصب كمين محكم للمعني و في ظرف وجيز تم ضبطه و حجز مبلغ مالي هام من العملة التونسية كان معه و قد تمت إحالة ذي الشبهة الى مدنين و بتعميق التحقيقات معه تم التعريف ببقية أفراد الشبكة الاجرامية الدولية التي كانت محل متابعة من الوحدات المختصة بجهاز مكافحة المخدرات بالقرجاني حيث تم إدراج بقية أفراد الشبكة الاجرامية الدولية بالتفتيش و الابحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية وقد وجهت للمتهمين تهم الانخراط في عصابة دولية قصد ارتكاب جرائم المخدرات و التوريد و المسك و الحيازة و النقل و التوزيع و ترويج و استهلاك مادة مخدرة.
وتفيد تفاصيل القضية أن منطلق الأبحاث فيها كان على اثر ورود معلومات مؤكدة حول محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين عبر احد الموانىء الوطنية قادمة من بلد اروبي و عليه تجندت كل الفرق المختصة التابعة لجهاز مكافحة المخدرات بالقرجاني على الصعيد المركزي و وحدة الفرق الجهوية لمكافحة المخدرات ، وفي يوم 11 أوت و على رحلة مرسيليا جرجيس تمكنت الديوانة التونسية من ضبط سيارة اجنبية يقودها تونسي اتضح وجود كمية هامة من مخدر الكوكايين 14,5كلغ ، و بناءا عليه تعهدت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بمدنين بمباشرة الأبحاث العدلية و تم استنطاق ذي الشبهة الذي اعترف انه على موعد بجهة صفاقس مع شخص سيتسلم منه السيارة و بالتنسيق مع الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بصفاقس و مدها باوصاف المعني تم نصب كمين محكم للمعني و في ظرف وجيز تم ضبطه و حجز مبلغ مالي هام من العملة التونسية كان معه و قد تمت إحالة ذي الشبهة الى مدنين و بتعميق التحقيقات معه تم التعريف ببقية أفراد الشبكة الاجرامية الدولية التي كانت محل متابعة من الوحدات المختصة بجهاز مكافحة المخدرات بالقرجاني حيث تم إدراج بقية أفراد الشبكة الاجرامية الدولية بالتفتيش و الابحاث متواصلة بالتنسيق مع النيابة العمومية وقد وجهت للمتهمين تهم الانخراط في عصابة دولية قصد ارتكاب جرائم المخدرات و التوريد و المسك و الحيازة و النقل و التوزيع و ترويج و استهلاك مادة مخدرة.
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