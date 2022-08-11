بنزرت: مقتل أجنبي بالمدينة العتيقة

شهدت مدينة بنزرت مساء أمس الاربعاء 10 اوت 2022 خصول جريمة قتل بشعة ذهب بحياتها سائح من بلد عربي حسب مصدر امني .ووفق جريدة الشروق, وفي حدود الساعة العاشرة والنصف ليلا وبوسط احياء المدينة تعرض مواطن الى عملية طعن بواسطة سكين تبين في ما بعد ان الهالك رحمه الله سائح من بلد عربي، وفي وقت وجيز تحولت وحدات الامنية وبعد التحري تمكن لهم التعرف على الجاني والقاء القبض عليه وهو عسكري متقاعد من مواليد 1984 .واما عن سبب اقدامه لارتكاب هذه الجريمة فقد اكد انه تفطن بان الضحية كان على علاقة حميمية بشيقته .هذا وبعد المعاينات الاولية تحت اشراف النيابة العمومية التي اذنت برفع الجثة ونقلها للمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة للتشريح للوقوف على الاسباب الحقيقية للوفاة كما تم الاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة البحث الى حين تقديمه لاحقا على انظار النيابة العمومية لابداء النار في شأنه .