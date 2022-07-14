اقتحام مقر معتمدية الحرايرية بسكين وتهديد الموظفين واحتجازهم


Publié le Jeudi 14 Juillet 2022 - 16:31قراءة: 0 د, 28 ث
      
أطاح اليوم أعوان مركز الأمن الوطني بالزهروني بشخص من ذوي السوابق العدلية اقتحم اليوم مقر معتمدية الحرايرية بجهة الزهروني بسكين وهدد الموظفين والمعتمد بالطعن بسبب عدم حصوله على منحة تحسين مسكن وقد بين له الموظفين أنه لا يمكنه الحصول على المنحة نظرا لأن والدته قد تحصلت عليها سابقا فثارت ثائرته واحتجز الموظفين .



وقد حاول المتهم خلال عملية القبض عليه الاعتداء على رئيس مركز الأمن الوطني بالزهروني بواسطه السكين إلا أنه تمكن من التصدى له والقاء القبض عليه بالتنسيق مع اعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي.


وقد تم الاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض.

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