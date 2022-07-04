رئيس الجمهورية في زيارة بيومين إلى الجزائر

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غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، أرض الوطن في اتجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمشاركة الشعب الجزائري الشقيق احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال المجيد.وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و كمال الفقي، والي تونس، وة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي، وسعادة السفير عزوز باعلال، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.