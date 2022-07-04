رئيس الجمهورية في زيارة بيومين إلى الجزائر


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 18:19قراءة: 0 د, 23 ث
      
غادر رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد ظهر اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، أرض الوطن في اتجاه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمشاركة الشعب الجزائري الشقيق احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال المجيد.




وكان في توديع رئيس الدولة بالمطار، نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة، و كمال الفقي، والي تونس، وة سعاد عبد الرحيم، رئيسة بلدية تونس، وأعضاء الديوان الرئاسي، وسعادة السفير عزوز باعلال، سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتونس.



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Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 249246

BenMoussa  (Tunisia)  |Lundi 04 Juillet 2022 à 19h 11m |           
"مشاركة الشعب الجزائري الشقيق احتفالاته بمناسبة الذكرى 60 لعيد الاستقلال المجيد" لا تأتي فجأة بل يقع الاعداد لها والاعلان عنها مسبقا
لكن هل عاد الطبوبي من الجزائر أم ما زال هنالك
وهل سيقع استدعاء رؤساء أحزاب للحضور مع سعيد
كيد ستكون زيارة فاصلة بين عهدين



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