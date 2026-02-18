Babnet   Latest update 14:37 Tunis

وزارة الصحّة تدعو إلى الالتزام بجملة من التوصيات لضمان صيام صحّي وآمن خلال شهر رمضان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6087d33c65bb16.74252380_qhjflgepmnoki.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 18 Février 2026 - 13:41
      
دعت وزارة الصحّة، في بلاغ لها، صباح اليوم الأربعاء، إلى اتباع جملة من التوصيات لضمان صيام صحّي وآمن واتباع نظام غذائي متوازن خلال شهر رمضان.

ونصحت الوزارة، في هذا السياق، بتأخير موعد السحور للاحتفاظ بالطاقة والتقليل من الإحساس بالجوع والعطش والإرهاق، وبالحرص على تناول وجبة متكاملة وغنية بالنشويات المعقدة (كالخبز الكامل، البسيسة، المسفوف، الدرع...) مع إضافة الخضر والغلال، فضلا عن شرب كوب من الحليب أو أحد مشتقاته المعقّمة (كاللبن، الرايب، الياغورت، الريقوتة).


كما أوصت بتجنب الأطعمة السكرية التي تزيد من الإحساس بالجوع والعطش، وبالتقليل من الأطعمة الغنية بالملح والدهون ومن المنبهات خصوصا في السحور لأنها تزيد من العطش، وبالإكثار من شرب الماء خلال السهرة والسحور.


وفيما يتعلق بوجبة الإفطار، نصحت الوزارة بالبدء بقليل من السوائل مثل الحليب الدافئ أو الماء غير البارد، أو البسيسة بالماء، وبتناول بضع تمرات أو بعض الفاكهة، ثم أخذ قسط من الراحة قبل إكمال الوجبة، مع الحرص على تجنب الإفراط في الأكل خاصة الأطعمة الدسمة وعسيرة الهضم والمضغ الجيد وعدم الإسراع في الأكل.

ونبّهت الوزارة إلى ضرورة تجنب المشروبات الغازية لأنها تسبب اضطرابات في المعدة ولا تساعد على الهضم، وعدم استهلاك اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك معا في وجبة واحدة،ة فضلا عن التقليل من الملح المضاف للأطعمة، والإكثار من الخضر والتقليل من المقليات والمملحات.

وخلال السّهرة، يمكن حسب بلاغ الوزارة، تناول الغلال ومشتقات الحليب المعقمة، مع تجنب الحلويات والمشروبات الغنية بالسكر والمقليات، وشرب كميات كافية من الماء.

وأبرزت الوزارة أهمية ممارسة نشاط بدني خفيف بعد ساعتين من الإفطار (كالمشي)، فضلا عن تجنب السهر المفرط والحصول على قسط كاف من النوم (7–8 ساعات).
