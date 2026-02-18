تركيز منظومة معلوماتية تقدم خدمات على الخط للمتعاملين مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط

أعلنت الوكالة الوطنية لحماية المحيط، أنه تم تركيز منظومة معلوماتية ستقدم خدمات على الخط للمتعاملين معهاوتندرج هذه المنظومة، وفق بلاغ نشر بالصفحة الرسمية للوكالة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار تحسين الخدمات المسداة من طرف الوكالةوستمكن هذه المنظومة من المتابعة عن بعد للملفات المودعة لديهاوستشمل هذه الخدمات في مرحلة تجريبية أولى متابعة تقييم دراسات المؤثرات على المحيط ودراسات ازالة التلوث والتأشير على كراسات الشروط البيئية