الورقة النقدية من فئة الخمسين دينارا (صنف 2022)

مواصفات الورقة النقدية من فئة الخمسة دنانير (صنف2022)



يطرح البنك المركزي التونسي للتداول، ابتداء من تاريخ 28 أفريل 2022، ورقتين نقديتين تونسيتين جديدتين من فئة 50 دينارا (صنف 2022) ومن فئة 5 دنانير (صنف 2022) لهما الرّواج القانوني والقوّة الإبرائية.وسيتمّ تداول الورقتين النقديتين من فئة الخمسين دينارا (صنف 2022) ومن فئة الخمسة دنانير (2022) بالتوازي مع الأوراق النقدية المتداولة حاليا.صورة للهادي نويرة (1911- 1993)، أحد رموز الحركة الوطنية التونسية من أجل الاستقلال؛ أنشأ البنك المركزي التونسي وشغل منصب محافظ البنك منذ تأسيسه في سنة 1958 إلى سنة 1970 ثم تولى بعد ذلك منصب الوزير الأوّل من سنة 1970 إلى سنة 1980.في الأعلى، النّص التالي: "البنك المركزي التونسي"، باللغة العربيـة، وتحته قيمة الورقة النقدية بلسان القلم باللغة العربية؛القيمة الاسمية للورقة "50" مطبوعة بالحجم الكبير في الوسط على يسار الصورة الرئيسية، وفي الأسفل تاريخ الإصدار "20-3-2022"؛في النصف الأسفل للورقة، قريبا من الوسط، وعلى الحافة اليمنى واليسرى توجد علامة لضعاف البصر وتتمثل في خمسة خطوط أفقية بالطباعة البارزة يمكن تحسّسها بالأصابع؛في الأسفل على اليمين، توقيع محافظ البنك وتوقيع نائب المحافظ.صورة لـصلاح الدين العمامي (1936- 1986)، مهندس فلاحي تونسي، من أهمّ الباحثين في ميدان التهيئة المائية في تونس، له إسهامات هامة في مجال البحث العلمي الفلاحي كدراسة المشكلات الفلاحية للمناطق الجافة وشبه الجافة وبالخصوص أبحاثه في مسألة الجفاف الزراعي وكيفية التحكم فيه.في الأعلى، النّص التالي: "البنك المركزي التونسي"، باللغة العربيـة، وتحته قيمة الورقة النقدية بلسان القلم باللغة العربية؛القيمة الاسمية للورقة "5" مطبوعة بالحجم الكبير في الوسط على يسار الصورة الرئيسية، وفي الأسفل تاريخ الإصدار "20-3-2022"؛في النصف الأسفل للورقة وعلى الحافة اليمنى واليسرى توجد علامة لضعاف البصر وتتمثل في خط أفقي بالطباعة البارزة يمكن تحسّسه بالأصابع؛في الأسفل على اليمين، توقيع محافظ البنك وتوقيع نائب المحافظ.