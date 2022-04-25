وزيرة الأسرة والمرأة تلتقي سفير مصر بتونس


Publié le Lundi 25 Avril 2022 - 14:35 قراءة: 0 د, 24 ث
      
استقبلت أمال بلحاج موسى وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ صباح اليوم إيهاب فهمي سفير مصر بتونس.


وخصّص اللقاء للتباحث بخصوص الاعداد للجنة العليا المشتركة التونسيّة المصريّة المزمع عقدها بتونس خلال شهر ماي القادم.

كما تناولت المقابلة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التمكين الاقتصادي للنساء ومناهضة العنف ضد المرأة حيث أكّد الجانبان الحرص على مواصلة تبادل التجارب والخبرات بين البلدين وتنظيم أنشطة مشتركة في مجال تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمرأة والاستفادة من المبادرات الوطنية في مجال مكافحة العنف

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