إحالة سمير الوافي على القطب القضائى المالي

باشرت صباح اليوم هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائى المالي بالعاصمة،النظر في ملف شبهات فساد شملت الأبحاث فيها الإعلامي سمير الوافي الذي تم جلبه من السجن وحضر محاميه وطلب التأخير لمزيد الاطلاع وإعداد وسائل الدفاع في القضية فقررت المحكمة الاستجابة للطلب وتأجيل القضية لجلسة جوان المقبل.وللاشارة فإن سمير الوافي اودع السجن بموجب بطاقة إيداع أصدرها في حقه قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد عرض اختبارات عليه متعلقة باتهامه بالتحيل على صاحب شركة وتسلم مبالغ مالية منه دون أن يعيدها له .