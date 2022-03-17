10000 دينار للربح بمناسبة عطلة الربيع مع Ooredoo

بلاغ صحفي -

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بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها، تعود Ooredoo بالمفاجآت من خلال إطلاق لعبة خاصة لعطلة الربيع تمنح مشتركيها 10000 دينار نقدًا.مبدأ اللعبة بسيط، كل ما عليك فعله هو شحن هاتفك بمبلغ 3 دنانير فما فوق خلال كامل فترة اللعبة من 17 إلى 19 مارس.عند القيام بعملية الشحن باستخدام تطبيقة MyOoredoo أو موقع Eddenya Live ، تزيد حظوظ فوز المشترك 10 مرّات. وكلّما شحنت هاتفك أكثر، كلّما زادت حظوظك في الفوز.إضافة لعمليات الشحن بمبلغ 3 دنانير أو أكثر، يمكن للحرفاء الراغبين في المشاركة في اللعبة تعمير القصاصة المخصصة لذلك والمتوفرة مجانا في كلّ متاجر Ooredoo.سيتم الإعلان عن النتائج في 21 مارس، وسيتم سحب 6 فائزين محظوظين، 5 منهم سيفوزون بمبلغ 1000 دينار وسيفوز الأكثر حظًا منهم بمبلغ 5000 دينار.وسيكون الإعلان عن الفائزين على شبكات التواصل الاجتماعي الفيسبوك والانستغرام. لا تفوت الفرصة لتكون أحد هؤلاء الفائزين المحظوظين!تابعونا دائما، العديد من المفاجآت في انتظاركم مع Ooredoo!