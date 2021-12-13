بطولة العالم للصيد بالصنارة: المشاركون يستنكرون انتشار الفضلات في شاطئ بوفيشة

استنكر الاثنين 13 ديسمبر، المشاركون في بطولة العالم للصيد البحري بالسنارة انتشار الفضلات في شاطئ بوفيشة وذلك وفق ما اكدته الجامعة التونسية للصيد وهي الجهة المنظمة للبطولة.
وقالت الجامعة في صفحتها الرسمية "الآن إنطلاق بطولة العالم للصيد البحري بالصنارة بشاطئ بوفيشة وإستنكار المشاركين من " الزبالة " طيلة الشريط الساحلي".
واكدت الجامعة في تفاعلها مع تساؤلات النشطاء انه سبق لها الاتصال بالجهات المعنية والتنسيق معها بخصوص مسألة الفضلات مشيرة الي انه لم يتم التفاعل معها في الغرض.
يذكر انه تم الاحد 12 ديسمبر، افتتاح البطولة التي تقام على شواطئ الحمامات وبوفيشة الي غاية 18 ديسمبر، بمشاركة 9 دول من بينها المانيا و كرواتيا و هولندا و أسبانيا و البرتغال و تونس.
وكان رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي فتحي بيار واشار في تصريح اعلامي أمس بمناسبة حفل افتتاح الدورة الرابعة للبطولة العالمية للصيد البحري "من الشاطئ ماستار للفئة العمرية اكثر من 55 سنة" الى ان هذه البطولة التي تنظمها الجامعة التونسية باشراف الكنفدرالية العالمية للصيد البحري الرياضي وبمساهمة وزراتي السياحة والشباب والرياضة فرصة لابراز الطاقات التونسية في مجال الصيد البحري الرياضي ولتنشيط الحركية السياحية بمنطقة الحمامات ودفع السياحة الرياضية.
واوضح ان هذه الدورة فرصة لعناصر المنتخب الوطني للاحتكاك بمتبارين دوليين وفرصة للمولعين بالصيد البحري الرياضي للتعرف على هذه الرياضة التي تعرف رواجا كبيرا في تونس والتي باتت من تقاليد سكان المناطق الساحلية ومن تقاليد عديد المناطق الداخلية حيث ينتشر الصيد في المياه العذبة وفي السدود.
ولاحظ ان مسابقات البطولة ستنطلق فعليا يوم الثلاثاء 14 ديسمبر باحد شواطئ الحمامات على ان يقع احتساب النقاط باعتماد طول الاسماك التي سيقع اصطيادها والتي سيقع اعادتها الى البحر في اطار بادرة جديدة هدفها المحافظة على الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية.
وقالت الجامعة في صفحتها الرسمية "الآن إنطلاق بطولة العالم للصيد البحري بالصنارة بشاطئ بوفيشة وإستنكار المشاركين من " الزبالة " طيلة الشريط الساحلي".
واكدت الجامعة في تفاعلها مع تساؤلات النشطاء انه سبق لها الاتصال بالجهات المعنية والتنسيق معها بخصوص مسألة الفضلات مشيرة الي انه لم يتم التفاعل معها في الغرض.
يذكر انه تم الاحد 12 ديسمبر، افتتاح البطولة التي تقام على شواطئ الحمامات وبوفيشة الي غاية 18 ديسمبر، بمشاركة 9 دول من بينها المانيا و كرواتيا و هولندا و أسبانيا و البرتغال و تونس.
وكان رئيس الجامعة التونسية للصيد البحري الرياضي فتحي بيار واشار في تصريح اعلامي أمس بمناسبة حفل افتتاح الدورة الرابعة للبطولة العالمية للصيد البحري "من الشاطئ ماستار للفئة العمرية اكثر من 55 سنة" الى ان هذه البطولة التي تنظمها الجامعة التونسية باشراف الكنفدرالية العالمية للصيد البحري الرياضي وبمساهمة وزراتي السياحة والشباب والرياضة فرصة لابراز الطاقات التونسية في مجال الصيد البحري الرياضي ولتنشيط الحركية السياحية بمنطقة الحمامات ودفع السياحة الرياضية.
واوضح ان هذه الدورة فرصة لعناصر المنتخب الوطني للاحتكاك بمتبارين دوليين وفرصة للمولعين بالصيد البحري الرياضي للتعرف على هذه الرياضة التي تعرف رواجا كبيرا في تونس والتي باتت من تقاليد سكان المناطق الساحلية ومن تقاليد عديد المناطق الداخلية حيث ينتشر الصيد في المياه العذبة وفي السدود.
ولاحظ ان مسابقات البطولة ستنطلق فعليا يوم الثلاثاء 14 ديسمبر باحد شواطئ الحمامات على ان يقع احتساب النقاط باعتماد طول الاسماك التي سيقع اصطيادها والتي سيقع اعادتها الى البحر في اطار بادرة جديدة هدفها المحافظة على الثروة السمكية والمحافظة على البيئة البحرية.
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