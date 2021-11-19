بعد أن أعلنت منذ أقل من شهر المصادقة على تفعيله وانطلاق العمل به وفتح الانتدابات، رئيسة الحكومة تتراجع وتعلن أنه تقرّر عدم تفعيل القانون 38 لسنة 2020