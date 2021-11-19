بعد أن أعلنت منذ أقل من شهر المصادقة على تفعيله وانطلاق العمل به وفتح الانتدابات، رئيسة الحكومة تتراجع وتعلن أنه تقرّر عدم تفعيل القانون 38 لسنة 2020

أعلنت الجمعة 19 نوفمبر، رئيسة الحكومة نجلاء بودن أن رئيس الجمهورية وبعد التداول بخصوص القانون 38 لسنة 2020 والمتعلق بتشغيل من طالت بطالتهم، قرّر عدم تفعيل القانون المذكور.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة بيان رئاسة الجمهورية الذي شدد فيه رئيس الجمهورية على ان القانون 38 وضع كاداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الاحلام وليس للتنفيذ.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بختم القانون المذكور في شهر أوت الماضي ليتم نشره في الرائد الرسمي بتاريخ 19 أوت.
من جانبها أعلنت رئيسة الحكومة منذ توليها لمنصبها ان القانون 38 سيكون من أولويات حكومتها واعلنت في صفحتها الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر انه تمن المصادقة على تفعيل القانون المذكور وادماج المعنيين ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2021.
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية حول لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل، أن الرئيس يعتبر القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 اوت 2020 "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب... وليس قابلا للتنفيذ"، وهو يؤكد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة".
وينص للقانون 2020/38 على انتداب حاملي الشهادات العليا الذين زادت بطالتهم عن عشر سنوات، مباشرة وعلى دفعات في الوظيفة العمومية، لكن رئيس الجمهورية يدافع عن التشغيل في شركات أهلية خاصة، معللا ذلك بأن الدولة لم تعد قادرة على التشغيل في الوظيفة العمومية.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة بيان رئاسة الجمهورية الذي شدد فيه رئيس الجمهورية على ان القانون 38 وضع كاداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الاحلام وليس للتنفيذ.
يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد قام بختم القانون المذكور في شهر أوت الماضي ليتم نشره في الرائد الرسمي بتاريخ 19 أوت.
من جانبها أعلنت رئيسة الحكومة منذ توليها لمنصبها ان القانون 38 سيكون من أولويات حكومتها واعلنت في صفحتها الرسمية بتاريخ 29 أكتوبر انه تمن المصادقة على تفعيل القانون المذكور وادماج المعنيين ضمن الميزانية التكميلية لسنة 2021.
وجاء في بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية حول لقاء بين رئيس الجمهورية ووزير التشغيل، أن الرئيس يعتبر القانون عدد 2020/38 المؤرخ في 13 اوت 2020 "وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب... وليس قابلا للتنفيذ"، وهو يؤكد أنه "لابد من انتدابات حقيقية تمكن الشباب من خلق الثروة، في إطار قانون مختلف عن الأوهام الكاذبة".
وينص للقانون 2020/38 على انتداب حاملي الشهادات العليا الذين زادت بطالتهم عن عشر سنوات، مباشرة وعلى دفعات في الوظيفة العمومية، لكن رئيس الجمهورية يدافع عن التشغيل في شركات أهلية خاصة، معللا ذلك بأن الدولة لم تعد قادرة على التشغيل في الوظيفة العمومية.
Commentaires
1 de 1 commentaires pour l'article 236432