رئيس الجمهورية : القانون الصادر في 13 أوت 2020 وُضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ

Publié le Vendredi 19 Novembre 2021 - 17:09 قراءة: 0 د, 28 ث
      
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 بقصر قرطاج، السيد نصر الدين النصيبي، وزير التشغيل والتكوين المهني.
وتطرّق اللقاء إلى اللقاء الذي جمع رئيس الدولة، ظهر اليوم، بعدد من الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم.
وبيّن رئيس الجمهورية أن القانون الصادر في 13 أوت 2020 وُضع في تلك الفترة كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
وأكّد رئيس الدولة على أنه لا بدّ من انتدابات حقيقية تُمكّن الشباب من خلق الثروة في إطار قانوني مختلف عن الأوهام الكاذبة.

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