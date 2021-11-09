الداخلية تنفي وفاة شاب جراء إصابته في أحداث عقارب

نفت وزارة الداخلية، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، في بلاغ لها، خبر وفاة شاب جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب من ولاية صفاقس ليلة الاثنين 09 نوفمبر 2021.



وأضحت ان المعني بالأمر توفي اثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 06 كلم من مكان الاحتجاجات حيث تم نقله من قبل أحد أقاربه إلى مستشفى المكان أين فارق الحياة.



وتشهد معتمدية عقارب احتقانا كبيرا بعد قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.



وكان عدد من أهالي معتمدية عقارب، خرجوا مساء يوم الاثنين، إلى الشوارع، احتجاجا على قرار وزارة البيئة إعادة فتح المصب المراقب "القنة" بهذه المعتمدية، "باعتباره مرفقا عموميا"، وبغاية "الحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بالولاية"، كما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.



وجوبهت احتجاجات المواطنين بمدخل المدينة باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم من طرف وحدات الأمن، ما خلف حالة من الذعر والاحتقان والاختناق في صفوف المحتجين.



