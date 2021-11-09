الداخلية تنفي وفاة شاب جراء إصابته في أحداث عقارب

Publié le Mardi 09 Novembre 2021 - 07:23 قراءة: 0 د, 45 ث
      
نفت وزارة الداخلية، ليلة الثلاثاء/الأربعاء، في بلاغ لها، خبر وفاة شاب جراء إصابته في الأحداث التي شهدتها منطقة عقارب من ولاية صفاقس ليلة الاثنين 09 نوفمبر 2021.

وأضحت ان المعني بالأمر توفي اثر إصابته بتوعك صحي طارىء بمنزله الكائن على بعد 06 كلم من مكان الاحتجاجات حيث تم نقله من قبل أحد أقاربه إلى مستشفى المكان أين فارق الحياة.

وتشهد معتمدية عقارب احتقانا كبيرا بعد قرار وزارة البيئة استئناف نشاط المصب المراقب بالقنة للحد من المخاطر الصحية والبيئية والاقتصادية الكبيرة بالولاية على خلفية أزمة النفايات.

وكان عدد من أهالي معتمدية عقارب، خرجوا مساء يوم الاثنين، إلى الشوارع، احتجاجا على قرار وزارة البيئة إعادة فتح المصب المراقب "القنة" بهذه المعتمدية، "باعتباره مرفقا عموميا"، وبغاية "الحد من المخاطر الصحية والبيئية والإقتصادية بالولاية"، كما جاء في بلاغ صادر عن الوزارة.

وجوبهت احتجاجات المواطنين بمدخل المدينة باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم من طرف وحدات الأمن، ما خلف حالة من الذعر والاحتقان والاختناق في صفوف المحتجين.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 235804

BenMoussa  ()  |Mardi 09 Novembre 2021 à 07h 42m |           
ألم تكن أربعين يوما كافية لايجاد حل
فهل العجز لشح الامكانيات وارتفاع التكاليف
ام هو عجز فكري لايجاد البديل واستنباط الحلول
إنها الادارة العميقة في أجلى مظاهرها
شعارها الدائم ليس في الامكان احسن مما كان



مشروع قانون المالية لسنة 2022

En continu

Toutes les news

الثلاثاء 09 نوفمبر 2021 | 4 ربيع الثاني 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:45 17:16 14:54 12:10 06:51 05:23
Babnet
13°
 Babnet22° Babnet % 94 :الرطــوبة
تونــس Babnet13°
0 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
22°-1322°-1422°-1522°-1523°-15
  • Avoirs en devises
    20920,2

  • (8 nov)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,28919 DT        1$ =2,84555 DT
  • Solde Compte du Trésor   (8 nov)   1216,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة