فيديو تعنيف أم ورضيع... وزارة الأسرة تعلن القبض على المعتدي وهو الأب بالمنستير

Publié le Jeudi 04 Novembre 2021 - 07:30 قراءة: 0 د, 36 ث
      
تبعا لمقطع الفيديو الصادم الذي تم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي والذي يظهر من خلاله تعنيف رجل لامرأة وطفل رضيع،تعلم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الرأي العام أن مصالح الوزارة تتابع الموضوع لحظة بلحظة وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية من شرطة عدلية وفرقة مختصة في البحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، وقد توصلت إلى تحديد مصدر الفيديو ممّا ساعد على جمع المعطيات الأولية حول المعتدي والضحيتين.

وتفيد الأبحاث الأولية أنه تم تحديد هوية المعتدي وهو زوج الضحية وأب الرضيع. وتم القبض عليه وإيقافه على الساعة الواحدة صباحا بمقر سكناه بأحد أحياء مدينة المنستير بحضور مندوب حماية الطفولة بالمنستير حماية لمصلحة الطفل الفضلى حيث تعهد بتأمين الإحاطة النفسية للطفل بالتنسيق مع المصالح الجهوية للصحة العمومية بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير..

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