نتائج الجائزة الكبرى للتجديف الشاطئي سرعة.



خليل المنصوري

دارت فعاليات البطولة بشاطئ حلق الوادي حيث كان خط الإنطلاق من الشاطئ ركضا لمسافة 30 متر ثم ركوب القارب ودخول للبحر بالتجديف بالمنعرجات لمسافة 250 متر ثم عودة مباشرتا للشاطئ وركض مرة ثانية على الرمال بمسافة 30 م لقطع خط النهاية وهو نفس خط الإنطلاق.في صنف الفردي أكابر: محمد خليل المنصوري من الجمعية الرياضية للبحيرة:في صنف الفردي كبريات: خديجة كريمي وغيث القادري من النادي البحري للبحرية التونسية.في صنف الزوجي مختلط أكابر خديجة كريمي وغيث القادري من النادي البحري للبحرية التونسية.في صنف الفردي أواسط بلال الفريقي من النادي البحري للبحرية التونسية.في صنف الفردي وسطيات هالة بالحاج محمد من النادي البحري بسوسة.في صنف الزوجي مختلط أوسط فتحي بن محمود وهالة بالحاج محمد من النادي البحري بسوسةفي صنف الفردي أصاغر محمد أمين حرشي من نادي الرياضي والثقافي لللأدارة العامة للتكوين بصالمبو.في صنف الفردي صغريات وحمى هميسي من الجمعية الرياضية لمدرسة الصيد البحري بطبرقة.في صنف الزوجي مختلط أصاغر محمد عزيز وريش وزهور شماخي من جمعية تيبازا لأنشطة الغوص والتجديف باجيم جربة.