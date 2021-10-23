نشر القيادي في حركة النهضة عبد اللطيف المكي تدوينة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي، اعتبر فيها ''الواقع السياسي قبل 25 جويلية كان فيه كثير من البؤس، وأنّ الفرص توفرت لرئيس الجمهورية قيس سعيد لمعالجة ذلك بهدوء وفي ظل الدستور وإعطاء الأولوية للوضع المالي والاقتصادي والإجتماعي ولكنه رفضها جميعا''، حسب نص التدوينة :
"كان الواقع السياسي قبل 25 جويلية فيه كثير من البؤس وتوفرت للسيد قيس سعيد عديد الفرص لمعالجة ذلك بهدوء وفي ظل الدستور وإعطاء الأولوية للوضع المالي والاقتصادي والإجتماعي ولكنه رفضها جميعا.
عبد اللطيف المكي: لن تقبل تونس المتحضرة إرساء نظام شبيه بنظام اللجان الثورية كغطاء للإستبداد والإستفراد
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السبت 23 أكتوبر 2021 | 17 ربيع الأول 1443
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