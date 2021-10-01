عياشي زمال: قرّرنا تأجيل العودة للبرلمان بسبب دعوات العنف والحشد وسنضع خارطة طريق قريبا

Publié le Vendredi 01 Octobre 2021 - 12:55قراءة: 1 د, 25 ث
اكد عياشي زمال النائب بالبرلمان المجمد اليوم الجمعة 1 اكتوبر 2021 انه لن يتوجه اليوم الى مقر مجلس نواب الشعب رغم الدعوة التي كان قد وجهها الى النواب لاستئناف العمل به بداية من اليوم باعتبار انطلاق الدورة البرلمانية 2021-2022.

وكشف زمال في حوار على اذاعة "اكسبراس اف ام" انه تقرر بعد النقاش يوم امس مع عدد من النواب الممضين على بيان اسئناف العمل بالبرلمان التريث وتأجيل ذلك للاسبوع القادم.

واضاف ان ذلك جاء بعد ما لوحظ من حشد للشارع ودعوات للعنف وتأليب على النواب وانهم رأوا انه من الاجدر التريث وتاجيل العودة الى الأسبوع القادم مشيرا الى ان التكنولوجيات الحديثة والدستور وفرت لهم إمكانيات اخرى.

ولفت الى ان هناك امكانية لاجتماع عدد من النواب لوضع خارطة طريق لكيفية الدفاع عن الشرعية.

وقال العياشي الزمال في ذات السياق إنّه قام صحبة بعض النواب ببعث رسالة إلى رئيس الجمهورية منذ أسبوعين اقترحوا من خلالها عدة حلول أهمها عودة البرلمان لمدة ستة أشهر للمصادقة على الحكومة لتكون شرعية ولتمرير الإصلاحات السياسية مثل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والمضي نحو انتخابات تشريعية في سنة 2022 .

واعتبر عياشي الزمال أنّه لا يمكن إلغاء وجود البرلمان فهذا الأخير يمثّل عنصرا أساسيا في المسار الديمقراطي رغم سيئاته ، قائلا ” أنا والله أمنيتي اني معادش نرجع للبرلمان لان الي عشتو فيه شيء يندى له الجبين ”

فيما يتعلق بتعيين نجلاء بودن رمضان على رأس الحكومة ثمّن عياشي الزمال هذا التعيين لما يعززه من مكانة للمرأة التونسية وهي كفاءة تونسية واختيار صائب من طرف رئيس الجمهورية.

قائلا إنّ قبولها بتحمل المسؤولية في هذه الفترة الحرجة يعتبر شجاعة منها خاصة وأن هناك تحديات كبرى في انتظارها ،” ونمتى لو تتمتع بصلاحياتها كاملة ومعززة بالشرعية وبثقة البرلمان” .






Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 233407

Lechef  (South Africa)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 13h 06m |           
Zemmel prévoit de mettre en service ''' une ligne droite ''' pour le pays et le peuple tunisien. Est-ce qu'il ne sera pas plus intéressant pour lui et ses collègues de concevoir une ligne droite pour eux-mêmes en réintégrant leurs postes d'origine - entreprises, médecine, avocat,enseignement....- pou autre activité

Hindir  (Tunisia)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 13h 05m |           
أعجبتني فكرة وضع خارطة طريق. لكثر تكرارها بمناسبة و بغير مناسبة، خطر لي أن الجماعة ليسوا نوابا بل يشتغلون في ديوان قيس الأراضي ( موش قيس سعيد). على فكرة، ما ثماش حس لهاك الباندي عياض اللومي اللي يدز في سدرو تقول شورب و باش يعزل سعيد، زعمة صبح عندو أنفليونزا؟ ربي يلطف بينا و بيه

Sarramba  (Ukraine)  |Vendredi 01 Octobre 2021 à 12h 50m |           
اجتمعوا في مكان آخر واعملوا عن بعد



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

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