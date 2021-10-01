عياشي زمال: قرّرنا تأجيل العودة للبرلمان بسبب دعوات العنف والحشد وسنضع خارطة طريق قريبا

اكد عياشي زمال النائب بالبرلمان المجمد اليوم الجمعة 1 اكتوبر 2021 انه لن يتوجه اليوم الى مقر مجلس نواب الشعب رغم الدعوة التي كان قد وجهها الى النواب لاستئناف العمل به بداية من اليوم باعتبار انطلاق الدورة البرلمانية 2021-2022.وكشف زمال في حوار على اذاعة "اكسبراس اف ام" انه تقرر بعد النقاش يوم امس مع عدد من النواب الممضين على بيان اسئناف العمل بالبرلمان التريث وتأجيل ذلك للاسبوع القادم.واضاف ان ذلك جاء بعد ما لوحظ من حشد للشارع ودعوات للعنف وتأليب على النواب وانهم رأوا انه من الاجدر التريث وتاجيل العودة الى الأسبوع القادم مشيرا الى ان التكنولوجيات الحديثة والدستور وفرت لهم إمكانيات اخرى.ولفت الى ان هناك امكانية لاجتماع عدد من النواب لوضع خارطة طريق لكيفية الدفاع عن الشرعية.وقال العياشي الزمال في ذات السياق إنّه قام صحبة بعض النواب ببعث رسالة إلى رئيس الجمهورية منذ أسبوعين اقترحوا من خلالها عدة حلول أهمها عودة البرلمان لمدة ستة أشهر للمصادقة على الحكومة لتكون شرعية ولتمرير الإصلاحات السياسية مثل القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والمضي نحو انتخابات تشريعية في سنة 2022 .واعتبر عياشي الزمال أنّه لا يمكن إلغاء وجود البرلمان فهذا الأخير يمثّل عنصرا أساسيا في المسار الديمقراطي رغم سيئاته ، قائلا ” أنا والله أمنيتي اني معادش نرجع للبرلمان لان الي عشتو فيه شيء يندى له الجبين ”فيما يتعلق بتعيين نجلاء بودن رمضان على رأس الحكومة ثمّن عياشي الزمال هذا التعيين لما يعززه من مكانة للمرأة التونسية وهي كفاءة تونسية واختيار صائب من طرف رئيس الجمهورية.قائلا إنّ قبولها بتحمل المسؤولية في هذه الفترة الحرجة يعتبر شجاعة منها خاصة وأن هناك تحديات كبرى في انتظارها ،” ونمتى لو تتمتع بصلاحياتها كاملة ومعززة بالشرعية وبثقة البرلمان” .