السيجومي: محاصرة آخطر منحرف سلب اكثر من 30 مواطنا ونكل بهم

Publié le Jeudi 30 Septembre 2021 - 09:07قراءة: 0 د, 26 ث

تمكن أمس اعوان فرقة الشرطة العدلية بالسيجومي واثر نصبهم لكمين محكم من الاطاحة بمجرم مصنف خطير جدا من ذوي السوابق العدلية روع المواطنين بالبراكاجات وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد بساطور وسكين .
بالتحري معه اعترف بما نسب اليه وتبين انه تسبب في اصابة بعض ضحاياه بمرض السكري نتيجة الأعتداء عليهم بساطور .


وبتفتيش منزله تم حجز 28 هاتفا جوالا وساطور وسيل ومبالغ مالية متأتية من عمليات سلبه للمواطنين

باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به وتحرير محضر بحث في الغرض لاحالته على القضاء.

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