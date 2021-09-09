الدبيبة يصل تونس للقاء رئيس الجمهورية

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 12:57قراءة: 0 د, 34 ث
وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إلى تونس، اليوم الخميس، في زيارة رسمية.

وكان في استقباله والوفد المرافق له عدد من المسؤولين التونسيين، حسب ما جاء على صفحة «حكومتنا» في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكشف الدبيبة عن تلك الزيارة خلال حديثه في جلسة استجواب مجلس النواب، أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أنه سيلتقي الرئيس قيس سعيد.

وقال: «ما حدث مع الدولة الجارة تونس، هو أنه كان هناك تقرير من الإنتربول في تونس يتهم الليبيين بتصدير الإرهاب، وهذا غير صحيح، نحن نعرف وكل العالم بالإحصاءات مِن أين أتى الإرهاب، ونحن لا نتهم دولة تونس نحن أشقاء وجيران وعلاقتنا علاقة أخوّة وعلاقات اقتصادية، وغدًا لديّ زيارة إلى تونس ولقاء مع الرئيس قيس سعيد».



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