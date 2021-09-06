''أنا يقظ'' ترفع دعوى قضائية ضد وديع الجريء وشركة النهوض بالرياضة

أفادت منظمة ''انا يقظ'' في بلاغ لها يوم الاثنين 6 سبتمبر 2021 انها قدمت شكوى جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من رئيس الجامعة التونسيّة لكرة القدم وديع الجريء وأعضاء شركة النهوض بالرياضة بروموسبور، موضوعها الإضرار بالإدارة على خلفيّة عقد الإستشهار المبرم بين الجامعة والمؤسسة المذكورة سنة 2018.واعتبرت المنظمة أن أعضاء مجلس إدارة بروموسبور قاموا بإبرام الاتفاقية دون اعتبار للتوازنات المالية للشركة وذلك يعد تحقيقا لفائدة لصالح الجامعة التونسيّة لكرة القدم ورئيسها وديع الجريء وفي خرق جسيم للشكليات والإجراءات على حساب مصلحة الشركة العموميّة.وتابعت "علما وأن مجلس الإدارة الحالي للبروموسبور بادر بإيقاف العمل بهذه الاتفاقية لما فيها من إضرار بالشركة.يشار إلى أن منظمة ''أنا يقظ'' تولت رفع ثالث قضيّة جزائيّة تتقدم بها المنظمة ضد الجريء، تتعلق بارتكاب مخالفات ديوانية والإضرار بالإدارة بالإضافة إلى الإعلام بشبهة الإثراء غير المشروع الّذي تمت إحالته على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في حقه.