أمريكا: تباحثنا مع قيس سعيّد الحاجة الملحّة إلى تعيين رئيس حكومة

أكدت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إميلي هورن الجمعة 13 أوت 2021 أن النائب الأوّل لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون فاينر حلّ بتونس اليوم مرفوقا بمساعد وزير الخارجيّة بالنيابة المكلّف بشؤون الشرق الأدنى والتقيا برئيس الجمهورية قيس سعيّد.وأضافت أن جون فاينر سلّم رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس بايدن يؤكّد له فيها من جديد دعمه الشخصيّ ودعم إدارته ونائبته هاريس للشعب التونسيّ ويحثّ فيها على العودة السريعة إلى مسار تونس كديمقراطيّة برلمانيّة.وتابعت أن النائب الأوّل لمستشار الأمن القوميّ فاينر تباحث مع قيس سعيّد حول الحاجة الملحّة إلى تعيين رئيس حكومة مكلّف ليشكّل حكومة مقتدرة بإمكانها معالجة الأزمات الاقتصاديّة والصحّيّة العاجلة التي تواجهها تونس.وبينت أيضا أن النائب الأوّل لمستشار الأمن القومي فاينر التقى بقياديّين في المجتمع المدني وعبّر لهم عن دعم الولايات المتّحدة لمشاركة المجتمع المدني في بناء مستقبل ديمقراطي ومزدهر لجميع التونسيين.