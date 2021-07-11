الإمارات تمنح تونس 500 ألف جرعة تلقيح... تصل غدا

أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأحد 11 جويلية 2021، مكالمة هاتفية مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنويعها.وأكّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالمناسبة، أنه انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مزيد تعزيز روابط الأخوة مع تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الوبائي الدقيق سيتم منح بلادنا 500 ألف جرعة من التلاقيح ضدّ جائحة كوفيد 19 ستصل إلى تونس يوم الإثنين 12 جويلية 2021.ومن جانبه، نوّه رئيس الجمهورية بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وأشار إلى أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشي السريع لهذه الجائحة تُرسّخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين.وأعلنت تونس ، السبت تسجيل 194وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة منذ بدء الجائحة بالبلاد في مارس من العام الماضي.وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس، وفق الوزارة 481 ألفا و735، منها 16 ألفا و50 وفاة، و378 ألفا و332 ألفا و917 تعاف.والجمعة، قالت الوزارة إن تونس "تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات".