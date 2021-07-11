   Asmahan - امتى حتعرف  

الإمارات تمنح تونس 500 ألف جرعة تلقيح... تصل غدا

Publié le Dimanche 11 Juillet 2021 - 19:16 قراءة: 0 د, 58 ث
أجرى رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأحد 11 جويلية 2021، مكالمة هاتفية مع محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تناولت علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتنويعها.

وأكّد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بالمناسبة، أنه انطلاقا من حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مزيد تعزيز روابط الأخوة مع تونس والوقوف إلى جانبها في هذا الظرف الوبائي الدقيق سيتم منح بلادنا 500 ألف جرعة من التلاقيح ضدّ جائحة كوفيد 19 ستصل إلى تونس يوم الإثنين 12 جويلية 2021.
ومن جانبه، نوّه رئيس الجمهورية بمتانة العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، وأشار إلى أن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة النبيلة بدعم جهود تونس لمواجهة التفشي السريع لهذه الجائحة تُرسّخ قيم التضامن والتآزر بين الشعبين الشقيقين.



وأعلنت تونس ، السبت تسجيل 194وفاة بفيروس كورونا في أعلى حصيلة منذ بدء الجائحة بالبلاد في مارس من العام الماضي.

وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس، وفق الوزارة 481 ألفا و735، منها 16 ألفا و50 وفاة، و378 ألفا و332 ألفا و917 تعاف.

والجمعة، قالت الوزارة إن تونس "تشهد موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا، في جل ولايات الجمهورية، وارتفاع نسق الإصابات وعدد الحالات المتكفل بها في المستشفيات وأيضا ارتفاع مؤسف في عدد الوفيات".

Commentaires


5 de 5 commentaires pour l'article 229092

MedTunisie  (Tunisia)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 19h 55m |           
لابدة من التأكد جيدا من سلامة هذه التلاقيح

Potentialside  (Nigeria)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 19h 52m |           
Merci aux peuples amis de la Tunisie et bas les idéologies de Tora bora et profiteurs .

Matouchi  (Tunisia)  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 19h 16m |           
يا بلدا سخزت من كل بلاد....
!! الف جرعة....غابت ولم تخرج بعد...
الف جرعة.....الفان ..خمسة الاف...خمسون ال..
زيدونا....ارحمونا...نختنق...
تأخذوا كمامت...تجهيزات...مستشفيات...
زيدونا نحن نختنق .....
مصر قطر الإمارات...الجزاير...ليبيا...لبنان ..اليمن....الصومال..
موش مشكل نحن نختنق...زيدونا...
ان شا الله ل نطلب الخبز والحليب...
تو نخدموا......تو نعمل ...تو نخرج الفسفاط....تو نخرج البترول من الصحاري والبحار....كيف يرضى علينا اتحاد اعادة الاعمار ....اتحاد زيدو مازال يتنفس....نا....
وسياسيين الهانة.
يطلبون ولا يستحون وانت أقدامهم مسامير روما وباريس....وامامهم شعب يغلي وينتظر من يريد طريق النجاح ....ولا يطبل له للرقص ويشرب ويطول
سياسيون امتهنوا الشحاتة فاشحتهم الله وانتوا الشعب....
الا من مات كمدا او مات كورتوا او سيموت كفرا

RESA67  ()  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 18h 48m |           
C’est une bonne nouvelle. Merci aux mirats Arabes Unis et à tous ceux qui aident la Tunisie en ce moment précis.

Oceanus  ()  |Dimanche 11 Juillet 2021 à 18h 33m |           
Merci et ca arrive demain c est bien



En continu

Toutes les news

الاثنين 12 جويلية 2021|2 ذو الحجة 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:28 19:42 16:16 12:32 05:10 03:22
24°
 42° % 50 :الرطــوبة
تونــس 24°
1.54 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
42°-2439°-2529°-2430°-2231°-24
  • Avoirs en devises
    21718,7

  • (9 juill)
  • Jours d'importation
    137
  •              1 € = 3,33763 DT        1$ =2,82972 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 juill)   2186,3 MDT

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة