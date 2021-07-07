عبير موسي لسامية عبو ونواب الكتلة الديمقراطية: كي نغيب انا تحبّوا تتقمّصوا دوري!؟؟ يزّيو مالافلام والركوب عالاحداث

هاجمت الاربعاء 7 جويلية، رئيسة الحزب الدستوري عبير موسي، النائبة سامية عبو وبقية نواب الكتلة الديمقراطية واتهمتهم باثارة "الأفلام" ومحاولة الركوب على الأحداث.وقالت عبير موسي انها عندما تعرضت للعنف لم تحرك سامية عبو او غيرها من النواب ساكنا وقالت "سامية عبو ما ريناش وجهها وقت تعرضت للاعتداء وكلهم صححوا مع سيدهم الشيخ لادانة ما اسموه العنف الذي تمارسه عبير موسي".وأضافت بأنها عندما غابت ولم تحضر الجلسة العامة أرادت سامية عبو وبعض النواب تقمص الدور الذي لا يمكنهم أن يلعبوه لأنهم متواطؤون مع الشيخ حسب تعبيرها.وصرحت بأن سامية عبو والكتلة الديمقراطية تفكر بعقلية متاع اولاد صغار "شبي انا موش انت اما التوانسة موش سذج ".وتابعت قائلة "عملو فيلم ... ولاو يعليو في اصواتهم .... وعملو ندوة صحفية ويقولو الي هوما طعنوا في دستورية الاتفاقية القطرية في محاولة لتغطية تواطئهم مع سيدهم الشيخ".وأضافت مخاطبة سامية عبو ونواب الكتلة الديمقراطية ".. تحبوا تركبوا توا بعد ما سكتوا وتواطأتوا مع سيدكم الشيخ ..... يا اما عندكم انفصام في الشخصية والا نفاق وتحيل على الشعب التونسي".يذكر ان الجلسة العامة بالبرلمان شهدت الاربعاء 7 جويلية حالة من التشنج والفوضى اثارتها بالأساس النائبة سامية عبو والنائب منجي الرحوي قبل ان تعقد الكتلة الديمقراطية ندوة صحفية لتعلن مقاطعة اعمال مكتب المجلس والتصويت في الجلسات العامة.