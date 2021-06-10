   Warda - في يوم وليلة  

سامية عبو: أعلنوا الحداد على الدولة وأغلقوا البرلمان وأسقطوا الحكومة

Publié le Jeudi 10 Juin 2021 - 20:42 قراءة: 0 د, 34 ث
دعت النائب سامية عبو الى إعلان الحداد على الدولة والبرلمان والسلطة التنفيذية والقضائية في تعليقها على عملية سحل شاب في منطقة سيدي حسين ونزع ثيابه.
وتابعت " السلطة التنفيذية استقالت من مهامها وتحولت لمهمة قتل الشعب وشبابه".
وتابعت سامية عبو " الناس تموت أمامنا، أين حقّ عمر العبيدي، أين حق هيكل الراشدي وأنور السكرافي وعبد السلام زيان، أين حق الشاب أحمد الذي توفي في سيدي حسين مؤخرا".
وشددت عبو على أن الشاب الذي تعرّى "عرّانا جميعنا وعرّى حقيقتنا..".

وقالت عبو أن البلاد في يد عصابة، وأنها لن تسكت عن الظلم".
وختمت سامية عبو تدخلها وهي متأثّرة إلى حد البكاء بالقول "أعلنوا الحداد على الدولة وأغلقوا البرلمان وأسقطوا الحكومة".


Commentaires


3 de 3 commentaires pour l'article 227331

Nouri  ()  |Jeudi 10 Juin 2021 à 20h 37m |           
الى آل عبو
من حفر جبّا لاخيه وقع فيه !!!

Adel22  (Tunisia)  |Jeudi 10 Juin 2021 à 20h 17m |           
Opportuniste !
Les américains ont-ils dit ça après la mort de George Floud ?

Incuore  (Tunisia)  |Jeudi 10 Juin 2021 à 19h 53m |           
و نكملوا الرئيس الذي لا يتحدث إلا على مناصريه الفرخ في قناة زفت كي كلمتو الداخلية فيسع علق قيس سعيد اما توا ساكت .هذا لا يهمه



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