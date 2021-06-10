سامية عبو: أعلنوا الحداد على الدولة وأغلقوا البرلمان وأسقطوا الحكومة

دعت النائب سامية عبو الى إعلان الحداد على الدولة والبرلمان والسلطة التنفيذية والقضائية في تعليقها على عملية سحل شاب في منطقة سيدي حسين ونزع ثيابه.وتابعت " السلطة التنفيذية استقالت من مهامها وتحولت لمهمة قتل الشعب وشبابه".وتابعت سامية عبو " الناس تموت أمامنا، أين حقّ عمر العبيدي، أين حق هيكل الراشدي وأنور السكرافي وعبد السلام زيان، أين حق الشاب أحمد الذي توفي في سيدي حسين مؤخرا".وشددت عبو على أن الشاب الذي تعرّى "عرّانا جميعنا وعرّى حقيقتنا..".وقالت عبو أن البلاد في يد عصابة، وأنها لن تسكت عن الظلم".وختمت سامية عبو تدخلها وهي متأثّرة إلى حد البكاء بالقول "أعلنوا الحداد على الدولة وأغلقوا البرلمان وأسقطوا الحكومة".