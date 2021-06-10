تونس والجزائر وديا... نسور قرطاج على أتم الاستعداد لرفع التحدي

أنهى المنتخب الوطني للأكابر يوم الخميس، تحضيراته للمقابلة الودية التي ستجمعه يوم الجمعة بنظيره الجزائري، انطلاقا من الساعة 20 و30 دق بالملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس.ووفق بلاغ للجامعة, أجرت العناصر الوطنية، حصة تدريبية أخيرة بالملعب الفرعي برادس، خصصها الإطار الفني من أجل إجراء بعض التمارين الخفيفة تحسبا لموعد الغد، حيث فضل المدرب الوطني منذر الكبير عدم رفع النسق لتفادي الإرهاق البدني الذي قد يطال اللاعبين.كما اهتم الإطار الفني خلال هذه الحصة، بالكرات الثابتة في الوضعيات الدفاعية أو الهجومية نظرا إلى أهميتها في حسم نتائج المباريات، إضافة إلى تطبيقات أخرى تهم التمركز وإعادة التمركز وغيرها من المسائل الفنية إلى جانب تقديم ملاحظات إلى اللاعبين تهم طريقة اللعب والدور الذي يجب أن يقوم به كل لاعب خلال المباراة.وأظهرت العناصر الوطنية حسن استعدادها، ورغبتها الشديدة في الظهور بمستوى جيد، يتماشى مع نتائج المنتخب الوطني في المواعيد الأخيرة، وتأكيد المرتبة التي يحتلها نسور قرطاج على مستوى ترتيب الاتحاد الدولي للمنتخبات.