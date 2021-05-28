بسبب العكروت وعسكريين متقاعدين، عصام الشابي يحذّر من اللعب بالنار وحفر قبر الديمقراطية

نبّه الجمعة 28 ماي، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الي تصريحات الأميرال العكروت والمبادرة التي تقدّم بها مجموعة من العسكريين المتقاعدين.وقال الشابي "بعد " الأميرال" العكروت ،ها هي مجموعة من العسكريين " المتقاعدين" ، بقيادة أمير اللواء محمد المؤدب، تدخل على الخط باستعمال صفتهم العسكرية و توجه نداء الى رئيس الجمهورية لانقاذ البلاد، بدأنا نقترب من المحظور و اللعب بالنار".واعتبر أن "هذه التحركات لم تأت من فراغ ، بل هي نتيجة طبيعية لاستسهال الحديث عن الانقلابات و الدعوة الى إقحام المؤسسة العسكرية في حسم الخلافات و لتنازع الصلاحيات حول المؤسسة الامنية و التأويل الخاطئ للفصل 80 من الدستور".وحذّر قائلا "إما ان نقف جميعا في وجه هذا المنزلق الخطير و ندعو هؤلاء و غيرهم ممن يعتزمون دخول غمار السياسة الى التخلي عن صفاتهم و رتبهم و المشاركة في الحياة السياسية كمواطنين لا كفيالق عسكرية ،حتى و ان كانوا متقاعدين، و إلا فإننا سنحفر قبر الديمقراطية بأيدينا".