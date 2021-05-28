   Oulaya - حواء  

بسبب العكروت وعسكريين متقاعدين، عصام الشابي يحذّر من اللعب بالنار وحفر قبر الديمقراطية

Publié le Vendredi 28 Mai 2021 - 11:47 قراءة: 0 د, 45 ث
نبّه الجمعة 28 ماي، الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي الي تصريحات الأميرال العكروت والمبادرة التي تقدّم بها مجموعة من العسكريين المتقاعدين.

وقال الشابي "بعد " الأميرال" العكروت ،ها هي مجموعة من العسكريين " المتقاعدين" ، بقيادة أمير اللواء محمد المؤدب، تدخل على الخط باستعمال صفتهم العسكرية و توجه نداء الى رئيس الجمهورية لانقاذ البلاد، بدأنا نقترب من المحظور و اللعب بالنار".


واعتبر أن "هذه التحركات لم تأت من فراغ ، بل هي نتيجة طبيعية لاستسهال الحديث عن الانقلابات و الدعوة الى إقحام المؤسسة العسكرية في حسم الخلافات و لتنازع الصلاحيات حول المؤسسة الامنية و التأويل الخاطئ للفصل 80 من الدستور".

وحذّر قائلا "إما ان نقف جميعا في وجه هذا المنزلق الخطير و ندعو هؤلاء و غيرهم ممن يعتزمون دخول غمار السياسة الى التخلي عن صفاتهم و رتبهم و المشاركة في الحياة السياسية كمواطنين لا كفيالق عسكرية ،حتى و ان كانوا متقاعدين، و إلا فإننا سنحفر قبر الديمقراطية بأيدينا".



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 226490

Cartaginois2011  ()  |Vendredi 28 Mai 2021 à 12h 41m |           
يجب تطبيق قانون الارهاب على كل من يدعو الى تغيير نظام الحكم،بدعوى الانقاذ..ّيريدون قبر الديمقراطية،و الرجوع الى نظام المخلوع..الانقاذ ممن،من اختيار الشعب؟

Elwatane  (Tunisia)  |Vendredi 28 Mai 2021 à 10h 59m |           
Il a tout à fait raison



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