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الوظيفة العمومية : توقيت العمل بداية من يوم الاثنين

Publié le Samedi 15 Mai 2021 - 12:03 قراءة: 0 د, 29 ث
أعلنت مصالح رئاسة الحكومة أنه يستأنف انطلاقا من يوم الاثنين 17 ماي 2021 وفقا للتوقيت والتوزيع المقرر بأحكام الأمر عدد 1710 لسنة 2012 في 14 سبتمبر 2012 وذلك على النحو التالي :

*من يوم الاثنين إلى الخميس:


من الساعة 8:30 صباحا إلى الساعة 12:30 ومن الساعة 13:30 إلى الساعة 17:30

*يوم الجمعة:

من الساعة 8:00 صباحا إلى الساعة 13:00 ومن الساعة 14:30 إلى الساعة 17:30

كما أكد البلاغ الصادر عن الوزارة، أن العمل سيستأنف بالهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية طبقا للتوقيت العادي المعتمد بها ويتم الاعلان عنه للعموم بالمواقع الرسمية بها.



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