الداخلية: إحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية والقبض على 56 شخصا

في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، تمكنت وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط خلال الليلة الفاصلة بين يومي 12 و 13 ماي 2021 من إحباط 03 عمليات إجتياز للحدود البحرية خلسة باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل العوابد، اللواتة والشابة وألقت القبض على 56 شخصا (من بينهم 40 شخصا يحملون جنسيات دول إفريقية مختلفة) كما حجزت 3 مراكب بحرية و دراجة نارية كان يستعملها منظم إحدى العمليات في التنقلات.

ووفق بلاغ للداخلية، أذنت النيابة العمومية باتخاذ ما يتعين في شأنهم.



