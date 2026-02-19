جمعية الرحمة للرفق بالحيوان تدعو الى تسريع النظر في مقترح قانون يتعلق بحماية الحيوان والتخلي عن قنص الكلاب

طالب أعضاء جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة بالتسريع في النظر بمقترح قانون يتعلق بحماية الحيوان، داعين إلى التخلي عن ظاهرة قنص الحيوانات السائبة مثل الكلاب، التي تتنافى مع مبادئ الرفق بالحيوان.جاءت هذه الدعوة خلال لقاء جمع اليوم الخميس بقصر باردو، رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، بأعضاء الجمعية، مرفوقين بنائب الرئيس المساعد المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني ونائب عن دائرة سوسة المدينة.وشدد أعضاء الجمعية خلال اللقاء على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الحيوان والعمل على تطويرها، داعين إلى تسريع النظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الحيوان المودع لدى مجلس نواب الشعب.من جانبه، أعرب بودربالة عن استعداد المجلس لتسريع النظر في مقترح القانون المتعلق بهذا المجال من قبل اللجان المختصة. كما أبدى استعداد المجلس للاستماع إلى مختلف الأطراف ومكونات المجتمع المدني لضمان أن تساهم هذه المبادرة التشريعية في تحقيق الأهداف المرجوة من حماية الحيوانات.واعتبر أن هذا التعاون بين المجلس والجمعيات والجهات الرسمية سيساهم في توفير بيئة آمنة للحيوانات ونشر ثقافة الرفق بها وضمان احترام حقوقها، مشددا على أن حماية الحيوان مسؤولية مجتمعية تتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.