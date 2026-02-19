Babnet   Latest update 18:04 Tunis

جمعية الرحمة للرفق بالحيوان تدعو الى تسريع النظر في مقترح قانون يتعلق بحماية الحيوان والتخلي عن قنص الكلاب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69973507785839.66766074_pqolmnijfhegk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 19 Février 2026 - 17:05
      
طالب أعضاء جمعية الرحمة للرفق بالحيوان بسوسة بالتسريع في النظر بمقترح قانون يتعلق بحماية الحيوان، داعين إلى التخلي عن ظاهرة قنص الحيوانات السائبة مثل الكلاب، التي تتنافى مع مبادئ الرفق بالحيوان.

جاءت هذه الدعوة خلال لقاء جمع اليوم الخميس بقصر باردو، رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، بأعضاء الجمعية، مرفوقين بنائب الرئيس المساعد المكلف بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني ونائب عن دائرة سوسة المدينة.


وشدد أعضاء الجمعية خلال اللقاء على ضرورة تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الحيوان والعمل على تطويرها، داعين إلى تسريع النظر في مقترح القانون المتعلق بحماية الحيوان المودع لدى مجلس نواب الشعب.
 

من جانبه، أعرب بودربالة عن استعداد المجلس لتسريع النظر في مقترح القانون المتعلق بهذا المجال من قبل اللجان المختصة. كما أبدى استعداد المجلس للاستماع إلى مختلف الأطراف ومكونات المجتمع المدني لضمان أن تساهم هذه المبادرة التشريعية في تحقيق الأهداف المرجوة من حماية الحيوانات.

واعتبر أن هذا التعاون بين المجلس والجمعيات والجهات الرسمية سيساهم في توفير بيئة آمنة للحيوانات ونشر ثقافة الرفق بها وضمان احترام حقوقها، مشددا على أن حماية الحيوان مسؤولية مجتمعية تتطلب مشاركة جميع فئات المجتمع لتحقيق نتائج فعّالة ومستدامة.
الخميس 19 فيفري 2026 | 1 رمضان 1447
