Ooredoo تساند قطاع التربية في المناطق الريفية

بلاغ صحفي -

تجدّد Ooredoo التزامها تجاه الشأن التربوي في تونس وتعلن التكفّل بمشروع يهدف لتوفير وجبات صحية ومتوازنة لفائدة مدرسة ابتدائية بعين دراهم. مشروع أراد المشغّل من خلاله تكريم أطفال المناطق الداخلية عبر حملة مسؤولية اجتماعية موجهة للتلاميذ بمناسبة شهر رمضان.تبعا لنداء أطلقه نشطاء وممثلين عن المجتمع المدني في الجهة، قرّرت Ooredoo تمويل أعمال تصليح وإعادة تهيئة مختلف مرافق مطبخ المدرسة من خلال التعاقد مع شركة خاصة متخصصة في هذا المجال من أجل عودة توفير الوجبات الصحية خلال وبعد شهر رمضان.تتنزل هذه الحملة ضمن استراتيجية المسؤولية المجتمعية للمؤسسة المرتكزة على خيار مواطني من خلال دعم التربية في المناطق المهمشة، كركيزة أساسية لعودة اشتغال المصعد الاجتماعي. بعد تجربة أولى في باجة، يواصل المشغّل دعم تلاميذ الشمال الغربي في انتظار تعميم التجربة على بقية مناطق البلاد.تعتبر الحملة عن مرحلة جديدة في ديناميكية مواطنية أراد المشغّل تعزيزها خلال هذا الشهر الفضيل لأنّ رمضان قبل كلّ شيء شهر التعاون. من خلال المشروع، يجدّد المشغّل التزامه بوضع موارده وإمكاناته على خدمة المناطق المحتاجة.سيواصل المشغّل تنفيذ استراتيجيته الخاصة بدعم التربية في المناطق الداخلية من خلال تنفيذ برنامج مرافقة موجه لمؤسسات تربوية أخر.