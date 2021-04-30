المشيشي يأذن لهيئة الرقابة العامة للمالية بإجراء تدقيق وتقييم لمنظومة "ايفاكس"

ردا على الأدعاءات التي راجت مؤخرا حول خرق أعضاء الحكومة لمبدأ الأولويات وحول الاتهامات التي وجهت لوزارة الصحة في علاقة بعمليات التلقيح ضد وباء كورونا، أوضحت رئاسة الحكومةفي بلاغ نشرته على صفحتها بالفايسبوك, أن عملية تلقيح أعضاء الحكومة تمت في اطار الشفافية واحترام سلم الأولويات الذي وضعته وزارة الصحة منذ انطلاق حملة التلقيح يوم 13 مارس الفارط ووفق الاستراتيجية الوطنية المضبوطة.وتؤكد رئاسة الحكومة في نفس البلاغ أن تلقيح الوزراء والمسؤولين بالوظائف العليا جاء بعد انطلاق حملة التلاقيح التي شملت القطاعات الحيوية على غرار قطاعات الأمن والجيش و يتم حاليا تطعيم المواطنين الذي يشتغلون في الوظائف الحيوية في نفس الوقت مع كبار السن ومهني الصحة.وتدعو رئاسة الحكومة الجميع إلى عدم التشكيك في نزاهة حملة التلقيح وضرورة بناء الثقة مع المواطن وتوحيد الجهود الوطنية من الجميع، معتبرة ان التلقيح لا يتم الا بعد التسجبل في منظومة "ايفاكس"، وتعول في هذا الاطار على جهود الجميع من مواطنين وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني لإنجاح هذه الحملة.وأذن رئيس الحكومة هشام مشيشي في هذا الإطار لهيئة الرقابة العامة للمالية بإجراء تدقيق وتقييم لمنظومة "ايفاكس" بهدف الوقوف على الإشكاليات والإخلالات وتصويبها.