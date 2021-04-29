هادي بكور :اكثر من مليون دينار يدفعها المواطنون يوميا نتيجة الترفيع غير القانوني في اسعار الدخان

قال رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى، هادي بكور، ان المواطنين في تونس يتكبدون ما يزيد عن مليون دينار يوميا بسبب تجاوز التسعيرة القانونية "للدخان" اي ما يعادل 365 مليون دينار سنويا.



واضاف في برنامج كلام في البزنس على اذاعة شمس ان المواطن يتحمل بالاضافة الى ذلك نسبة 6 بالمائة هامش الربح الموظف على الاسعار اي ما يعادل 120 مليون دينار سنويا.



وبين ان الاتفاقية التي تم ابرامها بين الغرفة ووزارة المالية والوكالة الوطنية للتبغ الوقيد، ترمي بالاساس الى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال توفير علب السجائر بالاسعار التي تحددها الدولة ولكن كذلك بكميات محدودة لا تتجاوز علبتين او ثلاث بالنسبة لكل مستهلك



وقال ان هامش الربح الذي سيتم العمل به في المسحات الكبرى هو فقط 4 بالمائة في حين ان بقية باعة السجائر يوظفون هامش ربح بنسبة 6 بالمائة وهو ما يعني حسب باكور مداخيل اضافية للدولة بنسبة 2 بالمائة.



غرة جوان بداية بيع السجائر في المساحات التجارية الكبرى



وقال رئيس الغرفة الوطنية للمساحات التجارية الكبرى انه سيتم بداية من غرة جوان 2021 سيتم بيع السجائر في المساحات الكبرى.



وأضاف انه بعد توقيع الاتفاقية بين الغرفة ووزارة المالية ووكلة التبغ والوقيد في اوت 2020 وتنقيح الامر المنظم لعملية بيع السجائر سيتم ابرام اتفاقيات ثنائية بين الوكالة وكل مساحة على حدة.



وذكر ان الاتفاقية ترمي الى الرفع من القدرة الشرائية للمواطن من خلال بيع السجائر بالأسعار المحددة من قبل الدولة من جهة والرفع من موارد الدولة من جهة أخرى مشيرا الى ان بيع السجائر سيكون محدودا في العدد أي لن يتجاوز علبتين او ثلاث بالنسبة لكل مستهلك.



المصدر: اذاعة شمس



