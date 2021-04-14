الإدارة العامة للديوانة تشارك في ورشة عمل إقليمية

الأناضول - تشارك الإدارة العامة للديوانة في ورشة العمل الإقليمية الإفتراضية المنعقدة تحت رعاية المنظمة العالمية للديوانة أيام 12و13و14 أفريل 2021 والتي يحضرها ثلة من ممثلي إدارات الجمارك بإقليم شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.



وتتمحور الورشة حول إدارة الأزمات وضمان استمرارية سلسلة الإمداد اللوجستي بالتزامن مع جائحة كورونا بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأدنى والأوسط.

وتقدم مديرة مكتب التعاون الدولي خلال هذه الورشة عرضا حول تجربة الديوانة التونسية في إدارة المرحلة خلال إنتشار جائحة كورونا.



